"Превращается в болото": на жалобы астанчан насчет речки Сарыбулак ответили в акимате

Причиной болотного запаха от ручья является отсутствие естественного течения, что летом приводит к росту водорослей, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

На состояние речки Сарыбулак пожаловались жители соседних домов, рассказывал в субботу в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.

"В Астане речка Сарыбулак на глазах превращается в болото - жители соседних домов пишут, что запах стоит ужасный", - говорилось в сообщении.

Акимат Астаны в своем официальном Instagram-аккаунте сообщил, что на прибрежной территории ручья Сарыбулак и на его водной глади на постоянной основе проводится санитарная очистка. А именно - на участке от ж/д линии до впадения ручья Сарыбулак в реку Есиль.

"Вместе с тем причиной заболачивания и болотного запаха ручья Сарыбулак является понижение уровня воды, ослабление подпитки и отсутствие естественного течения, что с наступлением летнего сезона, особенно при высокой температуре атмосферного воздуха, приводит к усиленному росту водорослей и фитопланктонов", - информирует ведомство.

Напомним, также ранее мы писали, что стихийные свалки вокруг Астаны выросли до масштабов, заметных из космоса. Снимки со спутника позволяют выявлять сотни стихийных точек ежегодно. Но пока городские власти избавляются от одних, прямо неподалеку появляются другие.

Также в конце мая сообщалось, что полиция Астаны ищет того, кто сливает сточные воды в озеро Талдыколь. Источник загрязнения обнаружил Комитет экологического контроля и регулирования во время недавнего выезда на водоем.

А в прошлом году экс-министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова в рамках интервью назвала три главные экологические проблемы в Казахстане: по ее словам, это ограниченность водных ресурсов, качество воздуха и "огромное количество несанкционированных свалок".