Жара выше 30 градусов ждет жителей мегаполисов Казахстана в четверг
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В четверг, 17 июля, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают жаркую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 37 градусов, а ночью опустится до 22 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 32 градусов, ночью температура снизится до 16 градусов. Скорость ветра – 5,4 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 38 градусов, ночью опустятся до 20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,1 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2265903-zhara-vyshe-30-gradusov-zhdet-zhiteley-megapolisov-kazahstana-v-chetverg/
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