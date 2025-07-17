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    Уносило течением: полицейские удерживали на плаву женщину с ребенком в Усть-Каменогорске

    Опубликовано:

    Женщину с ребенком уносило течением
    Женщину с ребенком уносило течением. Фото: polisia.kz

    Женщину с ребенком начало уносить течением реки Ульба. Полицейские бросились в воду и удерживали их на плаву до прибытия спасателей на лодке, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

    Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, 17 июля около 14:20 на канал "102" поступило тревожное сообщение от жительницы Усть-Каменогорска. Она рассказала, что ее знакомую с малолетней дочерью начало уносить течением реки Ульба.

    На сигнал бедствия незамедлительно отреагировал помощник дежурного Олжас Оразов. Он передал информацию ближайшему патрульному экипажу и в режиме реального времени сопровождал его по точным координатам.

    Это позволило быстро направить к месту происшествия экипаж №9 под командованием командира роты батальона патрульной полиции Мадияра Мухаметжанова.

    Тем временем, услышав сообщение по рации, к реке самостоятельно направился находившийся неподалеку Сунгат Сейлжанов, заместитель начальника оперативно-криминальной полиции Ульбинского отдела. Он прибыл первым и, не теряя времени, бросился в воду.

    К тому моменту женщину и ребенка уже отнесло на значительное расстояние. Сейлжанову удалось доплыть до них и удерживать на плаву. Вскоре к нему присоединился Мухаметжанов, прибывший с противоположного берега.

    Из-за сильного течения выбраться самостоятельно не удалось - полицейские оставались в воде до прибытия спасателей на лодке.

    Благодаря слаженным действиям, оперативности и самоотверженности сотрудников полиции удалось предотвратить трагедию. Жизни матери и ребенка вне опасности. Ведется выяснение обстоятельств происшествия.

    Напомним, ранее в Алматинской области полицейские спасли женщину, которая упала с крутого берега и зацепилась за ветку: крики о помощи услышали прохожие и сразу обратились к правоохранителям.

    Ранее мы также рассказывали о полицейских, которые, рискуя своими жизнями, спасли жизни казахстанцев.

    Также напомним о том, как сотрудник ЧС из Актюбинской области Аманжол Жалгасов бежал в буран впереди машины, чтобы водитель смог доставить роженицу в больницу.

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