Уносило течением: полицейские удерживали на плаву женщину с ребенком в Усть-Каменогорске

Женщину с ребенком начало уносить течением реки Ульба. Полицейские бросились в воду и удерживали их на плаву до прибытия спасателей на лодке, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, 17 июля около 14:20 на канал "102" поступило тревожное сообщение от жительницы Усть-Каменогорска. Она рассказала, что ее знакомую с малолетней дочерью начало уносить течением реки Ульба.

На сигнал бедствия незамедлительно отреагировал помощник дежурного Олжас Оразов. Он передал информацию ближайшему патрульному экипажу и в режиме реального времени сопровождал его по точным координатам.

Это позволило быстро направить к месту происшествия экипаж №9 под командованием командира роты батальона патрульной полиции Мадияра Мухаметжанова.

Тем временем, услышав сообщение по рации, к реке самостоятельно направился находившийся неподалеку Сунгат Сейлжанов, заместитель начальника оперативно-криминальной полиции Ульбинского отдела. Он прибыл первым и, не теряя времени, бросился в воду.

К тому моменту женщину и ребенка уже отнесло на значительное расстояние. Сейлжанову удалось доплыть до них и удерживать на плаву. Вскоре к нему присоединился Мухаметжанов, прибывший с противоположного берега.

Из-за сильного течения выбраться самостоятельно не удалось - полицейские оставались в воде до прибытия спасателей на лодке.

Благодаря слаженным действиям, оперативности и самоотверженности сотрудников полиции удалось предотвратить трагедию. Жизни матери и ребенка вне опасности. Ведется выяснение обстоятельств происшествия.

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