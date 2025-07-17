Уносило течением: полицейские удерживали на плаву женщину с ребенком в Усть-Каменогорске
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Женщину с ребенком начало уносить течением реки Ульба. Полицейские бросились в воду и удерживали их на плаву до прибытия спасателей на лодке, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, 17 июля около 14:20 на канал "102" поступило тревожное сообщение от жительницы Усть-Каменогорска. Она рассказала, что ее знакомую с малолетней дочерью начало уносить течением реки Ульба.
На сигнал бедствия незамедлительно отреагировал помощник дежурного Олжас Оразов. Он передал информацию ближайшему патрульному экипажу и в режиме реального времени сопровождал его по точным координатам.
Это позволило быстро направить к месту происшествия экипаж №9 под командованием командира роты батальона патрульной полиции Мадияра Мухаметжанова.
Тем временем, услышав сообщение по рации, к реке самостоятельно направился находившийся неподалеку Сунгат Сейлжанов, заместитель начальника оперативно-криминальной полиции Ульбинского отдела. Он прибыл первым и, не теряя времени, бросился в воду.
К тому моменту женщину и ребенка уже отнесло на значительное расстояние. Сейлжанову удалось доплыть до них и удерживать на плаву. Вскоре к нему присоединился Мухаметжанов, прибывший с противоположного берега.
Из-за сильного течения выбраться самостоятельно не удалось - полицейские оставались в воде до прибытия спасателей на лодке.
Благодаря слаженным действиям, оперативности и самоотверженности сотрудников полиции удалось предотвратить трагедию. Жизни матери и ребенка вне опасности. Ведется выяснение обстоятельств происшествия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2266278-unosilo-techeniem-policeyskie-uderzhivali-na-plavu-zhenshchinu-s-rebenkom-v-ust-kamenogorske/
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