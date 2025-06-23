Ради жизни других рискуя своей: полицейские, которые спасли жизни казахстанцев

Чтобы ни случилось в жизни казахстанцев, зачастую именно полицейские первыми приходят на помощь. Их будни - это не только патрулирование и отчеты, но и риск ради спасения других, передает NUR.KZ.

Говорят, герои не носят плащи. Но зачастую они носят полицейскую форму и рацию. Они эвакуируют людей из огня, спасают тех, кто оказался в сложной ситуации, рискуют жизнью ради незнакомцев... И не ждут наград и оваций.

Ко Дню полиции, который празднуется 23 июня, мы собрали подборку реальных случаев 2025 года, когда сотрудники полиции Казахстана проявили мужество и самообладание. Это истории о настоящих героях среди нас - смелых, решительных и неравнодушных.

Эвакуировали людей из горящего дома в Павлодаре

В январе произошел пожар в одном из домов Павлодара. Находясь на работе, сотрудники криминальной полиции Рашид Мугадилов и Даулет Сериков услышали из открытого окна крики женщины. Крики доносились из соседнего дома, куда и побежали полицейские. Дым валил из окна первого этажа и подъезда, поэтому войти в квартиру через дверь не было никакой возможности.

Стражи порядка забрались на подоконник и через окно вытащили женщину, ее сына и обгоревшего мужчину, а потом эвакуировали и других жителей. А чтобы никто не замерз, людей отвели в отдел полиции, где угостили их горячим чаем. Подвиг полицейских остался бы незамеченным, если бы одна из пострадавших не написала пост в соцсетях, где поблагодарила их.

Спасли девушку на улице в Туркестанской области

В Туркестанской области стражи порядка тоже не остались в стороне в трудной ситуации. Там полицейские оказали первую помощь 16-летней девушке, которая потеряла сознание на улице, об этом сообщал портал Polisia.kz.

Полицейские. Фото: Polisia.kz

У юной жительницы области начались судороги, она начала терять сознание. Полицейские быстро оценили ситуацию и оказали первую медицинскую помощь, а затем на служебной машине доставили ее в районную больницу. Благодаря их неравнодушию сегодня жизни девушки ничто не угрожает.

Спасли водителя из снежного заноса в Акмолинской области

В январе этого года еще одно происшествие не осталось без внимания полиции. Так, в Акмолинской области сотрудники полиции помогли водителю большегруза выбраться из снежного заноса, пишет Polisia.kz. Водитель ехал из Астаны в Павлодар и застрял на дороге. Он позвонил на 112, а сотрудники взвода патрульной полиции управления полиции Степногорска Ануар Тюлюбеков и Арман Блялов, которые в тот момент патрулировали район, быстро прибыли на место происшествия.

Ануар Тюлюбеков и Арман Блялов. Фото: Polisia.kz

Они тут же связались с руководством одного из местных предприятий и попросили предоставить технику, с помощью которой удалось отбуксировать большегруз на очищенный участок дороги. Затем полицейские сопроводили машину до безопасной зоны.

Спасли мужчину и ребенка в Кокшетау

В Кокшетау в марте этого года полицейские спасли мужчину и ребенка, пишет Polisia.kz, потерявших сознание в задымленной квартире. 23 марта в микрорайоне Юбилейный поступил вызов о пожаре - на место оперативно прибыл помощник участкового Сагындык Курмантаев. Он застал соседей, пытавшихся взломать дверь, за которой находились отец и 8-летний сын.

Спасение из задымленной квартиры. Фото: Polisia.kz

Курмантаев зашел внутрь, приложив мокрую ткань к лицу. В коридоре он обнаружил ребенка без сознания и вынес его на улицу. Немного позже в квартиру прибыл кинолог Артем Шмидт. Совместно с другими полицейскими они нашли и эвакуировали отца мальчика. Благодаря слаженным действиям полиции и соседей, жизни пострадавших удалось спасти.

Спасли рыбаков в области Жетісу

В области Жетісу полицейские спасли двух рыбаков, сообщает Polisia.kz, оказавшихся в ледяной воде после того, как их лодка перевернулась на техническом пруду. Сигнал о ЧП поступил в вечернее время 23 марта. Первыми на место прибыли капитан Мухтар Нурмухамбетов и лейтенант Бекказы Байбол. Один из рыбаков упал в воду, второй бросился на помощь, но сам стал тонуть. Услышав крики, капитан Нурмухамбетов без колебаний прыгнул в лед и поплыл к пострадавшим. Один из мужчин запутался в сети, другой держался за перевернутую лодку.

Мухтар Нурмухамбетов и Бекказы Байбол. Фото: Polisia.kz

На помощь прибыл дежурный спасатель, а вскоре – следственно-оперативная группа. Оперуполномоченный Өмірбек Сенбай, обвязавшись веревкой, нырнул в воду, чтобы добраться до рыбаков. Благодаря мужеству и четким действиям сотрудников полиции и спасателей трагедии удалось избежать.

Спасли мужчину из емкости с краской в Текели

В Текели полицейские спасли 22-летнего мужчину, который потерял сознание от отравления парами краски в подвале комплекса "Жетысу Резорт". Его первым заметил знакомый, который, не найдя Тимура и увидев его вещи в подвале, обнаружил пострадавшего в металлической емкости с остатками краски. Мужчина остановил патрульную машину, и полицейские немедленно приступили к спасательной операции.

Полицейские. Кадр из видео: Polisia.kz

Капитаны Азамат Казыбаев и Елдар Амангельдин, а также старший лейтенант Жанатбек Ахметов вытащили молодого человека и оказали первую помощь до приезда скорой. По словам врачей, действия полицейских были своевременными и критически важными для спасения жизни. Примечательно, что капитан Казыбаев в 2011 году он уже был награжден медалью "Ерлігі үшін" за предотвращение аварии с участием международной делегации.

Полицейский спас мужчину в СКО

В селе Мамлютского района СКО женщина, поссорившись с нетрезвым супругом, ушла к соседке, а вернувшись, увидела дым из своего дома. Она позвонила участковому Кадырбеку Исину, который сразу же выехал с участка, расположенного в 7 километрах, и по пути дал указание вызвать экстренные службы.

Кадырбек Исин. Фото: Polisia.kz

Майор Исин прибыл первым, вошел в задымленное помещение и вынес на улицу 42-летнего мужчину без сознания. Пожарные вскоре локализовали возгорание, причиной которого стало курение в состоянии опьянения. Мужчину спасли, после оказания медпомощи он был отпущен. Позже сельчанина арестовали на сутки за дебош, также вынесено защитное предписание.

Спасли девушку в Алматы

В Алматы патрульные полицейские предотвратили возможную трагедию, спасая женщину, оказавшуюся в тяжелом эмоциональном состоянии. Вечером 30 апреля в службу 102 поступило сообщение: в одной из квартир женщина заперлась и могла устроить пожар. Экипаж "Буран-242" прибыл на место и, почувствовав запах гари, незамедлительно принял меры — один из полицейских проник внутрь через балкон соседей.

Жармуханбет Ибатдолда. Кадр из видео: Polisia.kz

В квартире они обнаружили женщину без сознания и тлеющие ткани. Пострадавшую вынесли на улицу и передали медикам. Как отметили сами полицейские, действовать нужно было мгновенно — каждая секунда имела значение.

Спасли детей из пожара в Талдыкоргане

В Талдыкоргане 7 мая произошел пожар в доме, в котором находились трое детей. Полицейский Мирас Даутов, проезжавший мимо, услышал крики мужчины о помощи и без промедления бросился внутрь горящего здания.

Вместе с сотрудником газовой службы он, рискуя жизнью, проник в дом и вынес на руках детей в возрасте от 9 до 13 лет. Очаг задымления быстро ликвидировали, никто из детей не пострадал.

Эвакуировали людей из горящего дома в Кызылорде

Служащие Нацгвардии спасли жителей из горящего дома в Кызылорде, сообщается на Polisia.kz. Пожар произошел в одном из многоквартирных домов. Во время патрулирования наряд воинской части 5547 под руководством лейтенанта Жасурбека Абдуллаева первым заметил густой черный дым. Гвардейцы незамедлительно подключились к эвакуации вместе с пожарными и медиками.

Всего из здания было эвакуировано 10 человек, включая ребенка. Сержант Малик Колганат и рядовой Абдыбек Самат помогали выводить людей в безопасное место. Дополнительные войсковые наряды оцепили район, ограничив доступ к опасной зоне и обеспечив порядок.

Сотрудник СОБР спас жильцов горящего дома в Семее

Сотрудник СОБР Ертай Канафин стал героем после того, как спас жильцов горящего дома в Семее, сообщает Polisia.kz. Утром 15 мая, направляясь на службу, старший лейтенант полиции заметил дым, поднимавшийся с балкона третьего этажа одного из домов. Поняв, что внутри могут находиться спящие люди, он незамедлительно позвонил на "102" и приступил к спасению самостоятельно.

Ертай Канафин. Кадр из видео: Polisia.kz

Канафин поднялся на карниз и проник в квартиру через балкон. Он начал стучать в окна, чтобы разбудить жильцов. Первой ему открыла дверь 81-летняя женщина, которую он немедленно эвакуировал. Затем он продолжил оповещать других соседей, помогая им выбраться из здания до прибытия экстренных служб. Прибывшие спасатели и полицейские завершили эвакуацию, а действия Ертая Канафина предотвратили возможную трагедию.

Спасли потерявшую сознание женщину на вокзале Костаная

На вокзале Костаная транспортные полицейские спасли женщину, потерявшую сознание. Инцидент произошел утром 17 мая. К следственно-оперативной группе на перроне обратилась дежурная по вокзалу и сообщила о том, что женщина упала на первом этаже.

Полицейские. Фото: Polisia.kz

Прибыв на место, полицейские обнаружили пострадавшую в бессознательном состоянии. У нее начались судороги, произошло прикусывание языка и кровотечение изо рта. Сотрудники немедленно оказали первую помощь: уложили женщину на бок и обеспечили проходимость дыхательных путей, тем самым предотвратив удушье. Параллельно вызвали скорую помощь, которая доставила женщину в больницу.

В спасении участвовали сотрудники линейного отдела полиции: Евгений Юдаков, Нурбол Абиров, Ерлан Мухитденов и Аблай Каппазов. Последний уже проявлял героизм ранее — в 2019 году он спас человека во время несения службы.

Участковый спас человека из пожара в СКО

В СКО участковый инспектор спас сельчанина из горящего дома. Пожар произошел в ночь на 13 июня в селе Кладбинка Жамбылского района. Около 01:40 участковый Азат Ануарбек, находясь на объезде, заметил огонь в жилом доме, который уже охватил крышу и входную дверь. Капитан полиции знал, что внутри живет 53-летний мужчина, и услышал его крики изнутри.

Азат Ануарбек. Фото: Polisia.kz

Полицейский разбил окно, проник в задымленное помещение, передвигаясь ползком, и нашел растерянного жильца в дальней комнате. Он вывел его к окну, где уже подоспевшие соседи помогли обоим выбраться на улицу. Благодаря быстрой реакции Азата Ануарбека никто не пострадал.