Казахстанцы смогут онлайн подавать заявку на получение водительских прав или их замену
Опубликовано:
Минцифры и МВД выпустили совместный приказ, согласно которому предлагается внести изменения в услуги по выдаче и замене водительских прав. Документ опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.
Согласно текста совместного приказа ведомств, в стране запускается пилотный проект по оказанию государственной услуги "Выдача водительских удостоверений", который коснется как подачи заявки на получение документа, так и его замены.
"Пилотным проектом предусмотрен запуск услуги по подаче заявки на получение водительского удостоверения впервые в онлайн формате и перевода исключительно в онлайн формат замены водительских удостоверений", - говорится в документе.
В рамках пилотного проекта онлайн-прием заявок на получение водительского удостоверения впервые будет осуществляться в мобильном приложении ЦОН, а замена водительских удостоверений - на портале "электронного правительства", в мобильном приложении eGov Mobile.
Срок реализации проекта - по 30 июня 2026 года.
Публичные обсуждения проекта продлятся до 30 июля 2025 года.
Напомним, ранее сообщалось, что для получения водительских прав казахстанцам теперь не нужно предоставлять медицинскую справку 073/у в бумажном виде.
До этого мы писали, что казахстанцы могут заменить водительское удостоверение онлайн в мобильном приложении eGov Mobile. Данная услуга, как отмечается в сообщении ведомства, доступна в случае истечения срока действия документа, его утери, кражи или изменения паспортных данных.
А недавно в полиции Алматы пояснили, что международные водительские удостоверения в Казахстане не выдаются, и предостерегли граждан от сомнительных сделок.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2266080-kazahstancy-smogut-onlayn-podavat-zayavku-na-poluchenie-voditelskih-prav-ili-ih-zamenu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах