Закрыть окна и осушить подвалы призвали жителей Астаны: в городе начали травить насекомых

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Закрыть окна и осушить подвалы призвали жителей Астаны: в городе начали травить насекомых

    Опубликовано:

    Дезинсекция в Астане
    Дезинсекция в Астане. Фото: пресс-служба акимата Астаны

    В Астане начался четвертый тур дезинсекционных работ против комаров, мошек и других насекомых. Работы осуществляются в две смены, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

    По информации акимата, работы проводятся ночью и длятся 20 дней в месяц каждый тур. Сейчас начался четвертый тур, всего их будет шесть.

    "Для проведения дезинсекционных работ на территории города используют механические роторные опрыскиватели, дезинсекционные машины, квадрокоптеры для обработки недоступных мест с имеющейся камышовой растительностью, а в больших водоемах - специально оборудованные лодки.

    В ходе масштабной обработки управляющим компаниям, КСК, ОСИ, объектам образования, здравоохранения, культуры, спорта, строительства, рынкам, торговым домам и другим необходимо также присоединиться к мероприятиям путем благоустройства и осушения подвальных помещений и их дезинсекционной обработки",- призвали в акимате.

    Во время дезинсекционных мероприятий важно соблюдать меры предосторожности:

    • ограничить посещение обрабатываемой местности;
    • закрывать окна при обработке.

    Также сообщается, что в Астане ведут борьбу с грызунами. Дератизационные мероприятия проходят в два сезона, весной и осенью. Осенний тур планируется начать с середины сентября до октября, сейчас идет подготовка.

    "Обработке подлежат частный сектор (жилые массивы) и открытые территории (парки, поймы рек, водоемов, каналов, кладбища). Жителям частного сектора бесплатно раздают специальные ядоприманки, на месте проводится инструктаж по безопасности", - добавили в акимате.

    Напомним, дезинсекционные работы против комаров начались в апреле. Они проводятся в 6 туров, с апреля по сентябрь.

    Летом прошлого года на полчища комаров, облюбовавших окна, жаловались астанчане. Акимат Астаны обращался к жителям города по поводу происходящего.

    Жалобы поступали и от жителей Уральска, где паводки привели к обилию комаров и мошкары. На нашествие насекомых обратили внимание и жители села Кобда Актюбинской области, которое в этом году пострадало от паводков.

    Ранее мы рассказывали о том, как избавиться от комаров. С проверенными способами можно ознакомиться по данной ссылке.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.