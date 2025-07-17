Закрыть окна и осушить подвалы призвали жителей Астаны: в городе начали травить насекомых

В Астане начался четвертый тур дезинсекционных работ против комаров, мошек и других насекомых. Работы осуществляются в две смены, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации акимата, работы проводятся ночью и длятся 20 дней в месяц каждый тур. Сейчас начался четвертый тур, всего их будет шесть.

"Для проведения дезинсекционных работ на территории города используют механические роторные опрыскиватели, дезинсекционные машины, квадрокоптеры для обработки недоступных мест с имеющейся камышовой растительностью, а в больших водоемах - специально оборудованные лодки.

В ходе масштабной обработки управляющим компаниям, КСК, ОСИ, объектам образования, здравоохранения, культуры, спорта, строительства, рынкам, торговым домам и другим необходимо также присоединиться к мероприятиям путем благоустройства и осушения подвальных помещений и их дезинсекционной обработки",- призвали в акимате.

Во время дезинсекционных мероприятий важно соблюдать меры предосторожности:

ограничить посещение обрабатываемой местности;

закрывать окна при обработке.

Также сообщается, что в Астане ведут борьбу с грызунами. Дератизационные мероприятия проходят в два сезона, весной и осенью. Осенний тур планируется начать с середины сентября до октября, сейчас идет подготовка.

"Обработке подлежат частный сектор (жилые массивы) и открытые территории (парки, поймы рек, водоемов, каналов, кладбища). Жителям частного сектора бесплатно раздают специальные ядоприманки, на месте проводится инструктаж по безопасности", - добавили в акимате.

Напомним, дезинсекционные работы против комаров начались в апреле. Они проводятся в 6 туров, с апреля по сентябрь.

Летом прошлого года на полчища комаров, облюбовавших окна, жаловались астанчане. Акимат Астаны обращался к жителям города по поводу происходящего.

Жалобы поступали и от жителей Уральска, где паводки привели к обилию комаров и мошкары. На нашествие насекомых обратили внимание и жители села Кобда Актюбинской области, которое в этом году пострадало от паводков.

Ранее мы рассказывали о том, как избавиться от комаров. С проверенными способами можно ознакомиться по данной ссылке.

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