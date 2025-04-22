Закрывать на ночь окна призвали жителей Астаны

В Астане начинают дезинсекционные работы по борьбе с мошками и комарами - горожан просят в ночное время закрывать окна, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщает городской акимат, с установлением благоприятных погодных условий Управлением охраны окружающей среды и природопользования ведутся обследования водоемов и заболоченных местностей на наличие личиночной формы комара.

"Целью научного сопровождения является: обследование всех временных и постоянных водоемов с выявлением всех стадий развития личиночной формы комара, активный поиск источников выплода и мест их укрытия, а также определение времени проведения дезинсекционных обработок для недопущения массового вылета во взрослую форму из водоемов, что в свою очередь позволяет вести борьбу на ранней стадии их развития.

Вместе с этим для борьбы с летной формой комаров будут осуществляться противогнусные мероприятия в парках, скверах, жилых массивах", - отмечается в сообщении акимата.

Дезинсекционные работы по борьбе с мошками и комарами планируется провести в Астане в шесть туров.

"Обработку начали осуществлять с 22 апреля до сентября. В течение сезона мероприятия будут проводиться в ночное время с 21:00 до 04:00 утра", - говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы во время обработок рекомендуют соблюдать меры предосторожности:

Ограничить посещения обрабатываемой местности;

Закрывать окна при обработке.

В акимате отметили, что дезинсекционные мероприятия нацелены не на полное истребление, а на снижение численности назойливых насекомых, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы.

Для проведения дезинсекционных работ на территории города будут использованы механические роторные опрыскиватели, дезинсекционные машины, квадрокоптеры для обработки недоступных мест с имеющейся камышовой растительностью, а в больших водоемах специально оборудованная лодка.

Летом прошлого года на полчища комаров, облюбовавших окна, жаловались астанчане. Акимат Астаны обращался к жителям города по поводу происходящего. Дезинсекционные работы против комаров начались в апреле. Они проводятся в 6 туров в течение 15 дней ежемесячно, с апреля по сентябрь.

Жалобы поступали и от жителей Уральска, где паводки привели к обилию комаров и мошкары. На нашествие насекомых обратили внимание и жители села Кобда Актюбинской области, которое в этом году пострадало от паводков.

Ранее мы рассказывали о том, как избавиться от комаров. С проверенными способами можно ознакомиться по данной ссылке.