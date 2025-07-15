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    Могут ли казахстанцам запретить въезд в крупнейшие города страны на иногороднем транспорте

    Опубликовано:

    Пробки в Астане
    Пробка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Во время брифинга члены правительства ответили на вопрос, могут ли казахстанцам запретить въезд в мегаполисы на иногороднем транспорте, передает корреспондент NUR.KZ.

    Во время брифинга представители СМИ затронули тему смога в мегаполисах Казахстана. Журналисты попросили ответить на вопрос, рассматривает ли правительство с акиматами вопрос ограничения или полного запрета на въезд иногороднего транспорта в большие города.

    "Такая проблема в крупных городах действительно существует. Это связано со старением транспорта - автомобили, которым много лет, понятно, что сильнее загрязняют окружающую среду. Государство будет продолжать стимулировать покупку новых автомобилей, в том числе гибридных и электрических.

    Платные дороги, налоги на акцизы на бензин, на транспорт, стимулирование населения в большей степени пользоваться общественным транспортом, особенно в крупных городах. Перевод общественного транспорта на газовое топливо и покупка новых электрических автобусов - такие меры мы будем предпринимать", - заявил заместитель премьер-министра страны Роман Скляр.

    При этом он отметил, что пока ограничений по въезду в центр крупных городов для каких-либо видов транспорта не планируются.

    А премьер-министр Олжас Бектенов отдельно остановился на ситуации по загазованности Алматы.

    "По оценкам экспертов в Алматы порядка 80% загрязнения воздуха исходит от автомобилей. И вы знаете, что были приняты поправки в закон об особом статусе Алматы, где маслихату города предоставлено право утверждать документ - программу по очищению воздуха. Сейчас, насколько я знаю, в Алматы эта работа идет. Общественность, все могут активно принять участие и внести свое предложение", - заявил Бектенов.

    Напомним, в июне этого года были названы города с самым грязным воздухом в Казахстане.

    Летом прошлого года жители столицы жаловались на грязный воздух и неприятные запахи. Многие винили во всем возросшее количество автомобилей. В "Казгидромете" в ответ на это заявили, что причин такого явления несколько.

    В Минэкологии же сообщили, что ведут борьбу с предприятиями, осуществляющими выбросы вредных веществ в атмосферу. Чтобы "оздоровить" окружающую среду, ведомство планирует обязать промышленные объекты устанавливать оборудование по последнему слову техники.

    В ноябре прошлого года сразу в 13 городах Казахстана зафиксировали сильное загрязнение воздуха. Экологи объяснили, почему так произошло.

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