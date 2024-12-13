Отключение света на левом берегу Астаны: задержаны четыре человека (видео)

Полицейские задержали четверых человек, подозреваемых в краже кабеля на левом берегу Астаны, из-за чего часть города осталась без электричества, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщает Департамент полиции Астаны на своей странице в Instagram, установлено, что злоумышленники проникали в подземные колодцы через канализационные люки и похищали кабели в ночное время.

"В ходе обыска по месту сбыта обнаружено семь мешков очищенной медной кабельной продукции и три радиостанции. У скупщика также изъяты электронные и механические весы", – рассказали в полиции.

Кроме того, по информации правоохранителей, доказана причастность группировки к пяти фактам кражи, в том числе к хищению медных шин из трансформаторной подстанции.

В настоящее время все участники находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело. Проводится следствие.

Напомним, сегодня часть левого берега Астаны осталась без электричества – свет отключился сразу в нескольких жилых комплексах и административных зданиях. В "Астана РЭК" сообщали, что причиной отключения стало хищение кабеля. Через несколько часов подачу электричества удалось возобновить.