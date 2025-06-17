Часть Алматы осталась без электричества
Опубликовано:
Во вторник, 17 июня, во второй половине дня несколько микрорайонов Алматы остались без электричества. Об этом сообщается на сайте "Алатау Жарық Компаниясы", передает NUR.KZ.
Как указано на карте аварийных отключений, без электричества остались дома, расположенные в квадрате проспекта Абая - проспекта Алтынсарина - улицы Жандосова - улицы Саина.
Причина отключения пока выясняется. Ожидается, что электричество вернут в течение двух часов.
Отметим, как мы ранее уже сообщали, информацию по всем отключениям можно получить на официальном сайте АО "АЖК", в разделе "Интерактивная карта отключений электроэнергии Алматы".
В целях оперативного предоставления информации касательно причины перебоев электроснабжения рекомендуется обращаться в контакт-центр ТОО "АлматыЭнергоСбыт" по телефону: 356-99-99.
В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения нужно звонить по телефонам:
- 8 771 718 24 39;
- 8 771 718 24 56;
- 390-20-40, 390-20-60 ("Алматы Қала Жарық").
Диспетчерские пункты работают круглосуточно.
Напомним, в конце прошлого года часть левого берега Астаны осталась без электричества – свет отключился сразу в нескольких жилых комплексах и административных зданиях. В "Астана РЭК" сообщали, что причиной отключения стало хищение кабеля. Через несколько часов подачу электричества удалось возобновить.
Позже полицейские задержали четверых человек, из-за которых, как предполагается, левый берег остался без электричества.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2256534-chast-almaty-ostalas-bez-elektrichestva/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах