Часть Алматы осталась без электричества

Во вторник, 17 июня, во второй половине дня несколько микрорайонов Алматы остались без электричества. Об этом сообщается на сайте "Алатау Жарық Компаниясы", передает NUR.KZ.

Как указано на карте аварийных отключений, без электричества остались дома, расположенные в квадрате проспекта Абая - проспекта Алтынсарина - улицы Жандосова - улицы Саина.

Карта. Скриншот: azhk.kz

Причина отключения пока выясняется. Ожидается, что электричество вернут в течение двух часов.

Отметим, как мы ранее уже сообщали, информацию по всем отключениям можно получить на официальном сайте АО "АЖК", в разделе "Интерактивная карта отключений электроэнергии Алматы".

В целях оперативного предоставления информации касательно причины перебоев электроснабжения рекомендуется обращаться в контакт-центр ТОО "АлматыЭнергоСбыт" по телефону: 356-99-99.

В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения нужно звонить по телефонам:

8 771 718 24 39;

8 771 718 24 56;

390-20-40, 390-20-60 ("Алматы Қала Жарық").

Диспетчерские пункты работают круглосуточно.

Напомним, в конце прошлого года часть левого берега Астаны осталась без электричества – свет отключился сразу в нескольких жилых комплексах и административных зданиях. В "Астана РЭК" сообщали, что причиной отключения стало хищение кабеля. Через несколько часов подачу электричества удалось возобновить.

Позже полицейские задержали четверых человек, из-за которых, как предполагается, левый берег остался без электричества.