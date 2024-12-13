Часть левого берега Астаны осталась без электричества

В пятницу, 13 декабря, в Астане ряд жилых домов, расположенных на левом берегу, остался без электричества. В "Астана РЭК" объяснили, что произошло, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

Как сообщили в "Астана РЭК", сегодня на подстанции "Чубары" произошли отключения ячеек 10 кВ. На ограничении находятся три распределительных пункта.

Причиной, по данным компании, стало хищение кабельной линии.

"Четыре оперативно-выездные бригады находятся на месте. Производятся переподключения. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание", – обратились к астанчанам в компании.

По данным Zakon.kz, без электричества остались следующие здания:

ЖК "Арайлым";

ЖК "Премиум";

ЖК "Новый мир";

ЖК "Нурсая";

ЖК "Парковый";

административные здания ул. Д. Конаева 7, 31.

Напомним, в ноябре в одном из столичных жилых комплексов была совершена кража электрического кабеля, стоимость которого составляет около 5 млн тенге. Сам момент кражи попал на камеру.