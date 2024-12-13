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Эзотерика

Часть левого берега Астаны осталась без электричества

Опубликовано:

Горящая лампочка
Электричество. Иллюстративное фото: pixabay.com

В пятницу, 13 декабря, в Астане ряд жилых домов, расположенных на левом берегу, остался без электричества. В "Астана РЭК" объяснили, что произошло, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

Как сообщили в "Астана РЭК", сегодня на подстанции "Чубары" произошли отключения ячеек 10 кВ. На ограничении находятся три распределительных пункта.

Причиной, по данным компании, стало хищение кабельной линии.

"Четыре оперативно-выездные бригады находятся на месте. Производятся переподключения. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание", – обратились к астанчанам в компании.

По данным Zakon.kz, без электричества остались следующие здания:

  • ЖК "Арайлым";
  • ЖК "Премиум";
  • ЖК "Новый мир";
  • ЖК "Нурсая";
  • ЖК "Парковый";
  • административные здания ул. Д. Конаева 7, 31.

Напомним, в ноябре в одном из столичных жилых комплексов была совершена кража электрического кабеля, стоимость которого составляет около 5 млн тенге. Сам момент кражи попал на камеру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200452-chast-levogo-berega-astany-ostalas-bez-elektrichestva/

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