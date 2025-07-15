Дождь и до 38 градусов жары обещают в мегаполисах Казахстана во вторник
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Во вторник, 15 июля, в Астане обещают дождь, а жителей Алматы и Шымкента предупреждают о сильной жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет малооблачно, без осадков. Температура днем поднимется до 38 градусов, а ночью опустится до 20 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 12 градусов. Скорость ветра – 4,8 м/с.
В Шымкенте сегодня будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 38 градусов, ночью опустятся до 22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,2 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2265117-dozhd-i-do-38-gradusov-zhary-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/
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