Дождь и до 38 градусов жары обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 15 июля, в Астане обещают дождь, а жителей Алматы и Шымкента предупреждают о сильной жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет малооблачно, без осадков. Температура днем поднимется до 38 градусов, а ночью опустится до 20 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 12 градусов. Скорость ветра – 4,8 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 38 градусов, ночью опустятся до 22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,2 м/с.

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