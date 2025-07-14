Дожди с грозами и сильная жара ждут казахстанцев в ближайшие дни

В ближайшие дни в Казахстане обещают сильные дожди с градом и шквалом, а также повышение температуры воздуха выше 40 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По сведениям синоптиков, на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами: 16 июля - на западе и севере страны, 17 июля - на северо-западе, севере.

Ожидаются сильные дожди, град, шквал.

Лишь на юге страны будет жаркая погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе страны ночью и утром ожидается туман.

Днем 16-17 июля на юго-западе республики синоптики обещают очень сильную жару - до 39-44 градуса.

17 июля в отдельных районах центра страны температура воздуха поднимется до 40 градусов, на юге страны прогнозируется 40-44 градуса, на юго-востоке - 40-42 градуса. В северных регионах синоптики обещают жару 30-35 градусов, на востоке страны - 35-38 градусов.

Отметим, что с 14 по 20 июля в Алматы обещают жаркую и сухую погоду - осадков в мегаполисе на этой неделе не будет.

При этом в Астане в ближайшие семь дней обещают переменчивую погоду - жаркие солнечные дин будут сменяться дождями.

В Шымкенте также всю неделю ожидается жарка погода без осадков - дождей не будет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.