Гроза, град и сильная жара: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

15 июля в ряде регионов Казахстана ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, жителей областей ждут гроза, град, местами сильная жара, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане синоптики завтра обещают грозу.

15 июля в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетісу завтра ветер северо-восточный в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с.

А в Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный, юго-западный днем на востоке области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 июля ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области также прогнозируется гроза, днем на западе, севере, востоке области - гроза, град. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 июля на западе, севере, востоке Павлодарской области будет гроза, днем град. Ветер северо-западный на севере, востоке области днем порывы 15-20 м/с.

Аналогичная погода ожидается и в Западно-Казахстанской области - гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35, на западе, юге области 38 градусов.

Завтра в Актюбинской области ожидается ветер северо-западный на юге, порывы 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В центре, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, востоке области высокая пожарная опасность.

15 июля в Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Сильную жару завтра прогнозируют синоптики в области Абай - ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе, западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

15 июля, по прогнозу синоптиков, в Карагандинской области и области Ұлытау прогнозируется гроза.

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