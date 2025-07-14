"Размером с куриное яйцо": аномальный град напугал жителей близ Бухтармы (видео)

Посетителей баз отдыха в Бухтарме в Восточно-Казахстанской области напугал крупный град размером с куриное яйцо. Пользователи Сети делятся фотографиями и видео, передает NUR.KZ.

Пользователи соцсети пишут, что на Бухтарму сегодня обрушился аномальный град, причем весьма крупный - с куриное яйцо.

"Град очень сильный был!!! Бедные машины", "Это в Бухтарме, град прошел", "Машины все побило, местами крыши и стекла", - пишут пользователи под видео.

Другой пользователь делится видео с Бухтарминского водохранилища.

Люди жалуются также на то, что у многих в результате разбушевавшейся погоды пострадали машины.

"Это реально были ледяные яйца. Четыре матраса спасли машину",

"Накрывал машину чем пришлось, все равно побило, ничего не помогло",

"Как будто камни с неба падают, такой грохот стоит", - пишут пользователи.

До этого в Косшы Акмолинской области выпал крупный град - видео непогоды поделились горожане в Сети.

Весной на севере Казахстана также прошел крупный град - тогда в Сети появилось видео, где очевидец из Петропавловска демонстрирует градины на ладони.

Летом прошлого года град повредил несколько самолетов в аэропорту Астаны.

Тогда же аномально крупный град прошел на дачах в районе поселка Касыма Кайсенова в ВКО. Он повредил строения и автомобили, скосил урожай.

Ранее в июле непогода разбушевалась в Алматы: затопило пешеходные переходы, в нескольких районах мегаполиса прошел град.

Как не пострадать при граде

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града:

По возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой.

Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев.

Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол.

Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом и прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой.

Ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

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