"Размером с куриное яйцо": аномальный град напугал жителей близ Бухтармы (видео)
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Посетителей баз отдыха в Бухтарме в Восточно-Казахстанской области напугал крупный град размером с куриное яйцо. Пользователи Сети делятся фотографиями и видео, передает NUR.KZ.
Пользователи соцсети пишут, что на Бухтарму сегодня обрушился аномальный град, причем весьма крупный - с куриное яйцо.
"Град очень сильный был!!! Бедные машины", "Это в Бухтарме, град прошел", "Машины все побило, местами крыши и стекла", - пишут пользователи под видео.
Другой пользователь делится видео с Бухтарминского водохранилища.
Люди жалуются также на то, что у многих в результате разбушевавшейся погоды пострадали машины.
"Это реально были ледяные яйца. Четыре матраса спасли машину",
"Накрывал машину чем пришлось, все равно побило, ничего не помогло",
"Как будто камни с неба падают, такой грохот стоит", - пишут пользователи.
До этого в Косшы Акмолинской области выпал крупный град - видео непогоды поделились горожане в Сети.
Весной на севере Казахстана также прошел крупный град - тогда в Сети появилось видео, где очевидец из Петропавловска демонстрирует градины на ладони.
Летом прошлого года град повредил несколько самолетов в аэропорту Астаны.
Тогда же аномально крупный град прошел на дачах в районе поселка Касыма Кайсенова в ВКО. Он повредил строения и автомобили, скосил урожай.
Ранее в июле непогода разбушевалась в Алматы: затопило пешеходные переходы, в нескольких районах мегаполиса прошел град.
Как не пострадать при граде
На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града:
- По возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой.
- Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).
- Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев.
- Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол.
- Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом и прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой.
- Ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2265096-razmerom-s-kurinoe-yayco-anomalnyy-grad-napugal-zhiteley-bliz-buhtarmy-video/
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