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    "Размером с куриное яйцо": аномальный град напугал жителей близ Бухтармы (видео)

    Опубликовано:

    Град в Бухтарме
    Град в Бухтарме. Фото: instagram/ilove_oskemen

    Посетителей баз отдыха в Бухтарме в Восточно-Казахстанской области напугал крупный град размером с куриное яйцо. Пользователи Сети делятся фотографиями и видео, передает NUR.KZ.

    Пользователи соцсети пишут, что на Бухтарму сегодня обрушился аномальный град, причем весьма крупный - с куриное яйцо.

    "Град очень сильный был!!! Бедные машины", "Это в Бухтарме, град прошел", "Машины все побило, местами крыши и стекла", - пишут пользователи под видео.

    Другой пользователь делится видео с Бухтарминского водохранилища.

    Люди жалуются также на то, что у многих в результате разбушевавшейся погоды пострадали машины.

    "Это реально были ледяные яйца. Четыре матраса спасли машину",

    "Накрывал машину чем пришлось, все равно побило, ничего не помогло",

    "Как будто камни с неба падают, такой грохот стоит", - пишут пользователи.

    До этого в Косшы Акмолинской области выпал крупный град - видео непогоды поделились горожане в Сети.

    Весной на севере Казахстана также прошел крупный град - тогда в Сети появилось видео, где очевидец из Петропавловска демонстрирует градины на ладони.

    Летом прошлого года град повредил несколько самолетов в аэропорту Астаны.

    Тогда же аномально крупный град прошел на дачах в районе поселка Касыма Кайсенова в ВКО. Он повредил строения и автомобили, скосил урожай.

    Ранее в июле непогода разбушевалась в Алматы: затопило пешеходные переходы, в нескольких районах мегаполиса прошел град.

    Как не пострадать при граде

    На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града:

    • По возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой.
    • Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).
    • Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев.
    • Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол.
    • Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом и прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой.
    • Ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

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