"Долбил по стеклам": крупный град прошел на севере Казахстана (видео)
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На севере Казахстана сегодня прошел крупный град - в Сети появилось видео, где очевидец из Петропавловска демонстрирует градины на ладони, передает NUR.KZ.
Видео с крупными градинами, размером с перепелиное яйцо, появилось в Instagram-аккаунте skopetro. Сообщается, что град прошел в Петропавловске сегодня днем.
Пользователи в комментариях пишут свои впечатления и сообщают, где также выпал град.
"Таких вот размеров, да так сильно по стеклам долбал, ужас. Хорошо, что быстро закончился", "Береке - был крупный град", "Рабочий поселок - был град", "Район "Достык молл" - не видел града, только дождь", - сообщают пользователи.
Напомним, летом прошлого года град повредил несколько самолетов в аэропорту Астаны.
Тогда же аномально крупный град прошел на дачах в районе поселка Касыма Кайсенова в ВКО. Он повредил строения и автомобили, скосил урожай.
Ранее в июле непогода разбушевалась в Алматы: затопило пешеходные переходы, в нескольких районах мегаполиса прошел град.
Как не пострадать при граде
На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града:
- По возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой.
- Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).
- Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев.
- Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол.
- Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом и прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой.
- Ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240208-dolbil-po-steklam-krupnyy-grad-proshel-na-severe-kazahstana-video/