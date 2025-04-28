"Долбил по стеклам": крупный град прошел на севере Казахстана (видео)

На севере Казахстана сегодня прошел крупный град - в Сети появилось видео, где очевидец из Петропавловска демонстрирует градины на ладони, передает NUR.KZ.

Видео с крупными градинами, размером с перепелиное яйцо, появилось в Instagram-аккаунте skopetro. Сообщается, что град прошел в Петропавловске сегодня днем.

Пользователи в комментариях пишут свои впечатления и сообщают, где также выпал град.

"Таких вот размеров, да так сильно по стеклам долбал, ужас. Хорошо, что быстро закончился", "Береке - был крупный град", "Рабочий поселок - был град", "Район "Достык молл" - не видел града, только дождь", - сообщают пользователи.

Напомним, летом прошлого года град повредил несколько самолетов в аэропорту Астаны.

Тогда же аномально крупный град прошел на дачах в районе поселка Касыма Кайсенова в ВКО. Он повредил строения и автомобили, скосил урожай.

Ранее в июле непогода разбушевалась в Алматы: затопило пешеходные переходы, в нескольких районах мегаполиса прошел град.

Как не пострадать при граде

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града:

По возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой.

Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев.

Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол.

Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом и прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой.

Ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.