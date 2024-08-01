"Разбиты в хлам": крупный град повредил строения и авто в ВКО

По словам очевидцев, аномально крупный град прошел на дачах в районе поселка Касыма Кайсенова в ВКО. Он повредил строения и автомобили, скосил урожай, передает YK-news.kz.

Сообщается, что град выпал 28 июля в дачном кооперативе "Восточный-Степной".

"В кооперативе градом было повалено три опорных столба, света не было двое суток. Ущерб уже никак не восстановить: повредило стены, автомобиль, теплицу. У меня скошены лилии и даже сорняки! Как будто и ничего посажено не было. На участке даже елку скосило градом", - рассказала очевидица событий Ольга.

По словам женщины, таких ледяных осадков в этом районе не было уже давно.

"Лет шесть назад шел град и он тоже пробил теплицу из поликарбоната, ее пришлось перекрывать. Нынче тоже пробило дверь теплицы насквозь и сайдинг, у людей ничего не осталось на огороде. Помню, что лет десять назад в поселке Ушановском был такой град, что у людей в домах шифер на крыше пробило, в этот раз нам повезло, но обе теплицы разбиты в хлам", - поделилась дачница.

Как не пострадать при граде

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града:

По возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой.

Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев.

Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол.

Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом и прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой.

Ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.