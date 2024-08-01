"Разбиты в хлам": крупный град повредил строения и авто в ВКО
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По словам очевидцев, аномально крупный град прошел на дачах в районе поселка Касыма Кайсенова в ВКО. Он повредил строения и автомобили, скосил урожай, передает YK-news.kz.
Сообщается, что град выпал 28 июля в дачном кооперативе "Восточный-Степной".
"В кооперативе градом было повалено три опорных столба, света не было двое суток. Ущерб уже никак не восстановить: повредило стены, автомобиль, теплицу. У меня скошены лилии и даже сорняки! Как будто и ничего посажено не было. На участке даже елку скосило градом", - рассказала очевидица событий Ольга.
По словам женщины, таких ледяных осадков в этом районе не было уже давно.
"Лет шесть назад шел град и он тоже пробил теплицу из поликарбоната, ее пришлось перекрывать. Нынче тоже пробило дверь теплицы насквозь и сайдинг, у людей ничего не осталось на огороде. Помню, что лет десять назад в поселке Ушановском был такой град, что у людей в домах шифер на крыше пробило, в этот раз нам повезло, но обе теплицы разбиты в хлам", - поделилась дачница.
Как не пострадать при граде
На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града:
- По возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой.
- Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).
- Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев.
- Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол.
- Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом и прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой.
- Ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143008-razbity-v-hlam-krupnyy-grad-povredil-stroeniya-i-avto-v-vko/