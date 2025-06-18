Китаец получил травму в популярном туристическом месте в Алматы

Гражданин Китая получил травму на вершине "Три брата". На помощь туристу пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения Алматы.

Как сообщила Служба спасения Алматы на своей странице в Instagram, инцидент произошел вечером 17 июня. Спасатели оказали помощь гражданину из Китая, получившему травму на вершине "Три брата".

"На место незамедлительно выдвинулась группа поисково-спасательного поста "БАУ" - пять человек спасателей и одна единица техники.

Подъем занял почти два часа. В 20:42 спасатели обнаружили пострадавшего. Турист был осмотрен, ему оказали первую помощь и начали спуск", - сообщили в Службе спасения.

Отмечается, что благодаря точной геолокации и оперативным действиям службы спасения "109", иностранец не остался один в горах и вовремя получил необходимую помощь.

Напомним, МЧС недавно озвучило правила безопасности в горах:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб;

обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.

Ранее сообщалось, что спасатели подняли кинологический расчет и БПЛА для того, чтобы найти туриста - гость из Вьетнама заблудился в горах Алматы.

До этого поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров провели спасатели - в горах в Алматинской области потерялся молодой человек.

Также в горах Алматинской области, вблизи зоны отдыха села Кайназар, мужчина сломал ногу и не мог спуститься самостоятельно - на помощь ему пришли спасатели.

Напомним, ранее спасатели подняли кинологический расчет и БПЛА для того, чтобы найти туриста - гость из Вьетнама заблудился в горах Алматы.

До этого поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров провели спасатели - в горах в Алматинской области потерялся молодой человек.

Также в горах Алматинской области, вблизи зоны отдыха села Кайназар, мужчина сломал ногу и не мог спуститься самостоятельно - на помощь ему пришли спасатели.