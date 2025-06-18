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    Китаец получил травму в популярном туристическом месте в Алматы

    Опубликовано:

    Спасатель перевязывает ногу пострадавшего
    Оказание помощи туристу. Скриншот из видео: Служба спасения Алматы

    Гражданин Китая получил травму на вершине "Три брата". На помощь туристу пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения Алматы.

    Как сообщила Служба спасения Алматы на своей странице в Instagram, инцидент произошел вечером 17 июня. Спасатели оказали помощь гражданину из Китая, получившему травму на вершине "Три брата".

    "На место незамедлительно выдвинулась группа поисково-спасательного поста "БАУ" - пять человек спасателей и одна единица техники.

    Подъем занял почти два часа. В 20:42 спасатели обнаружили пострадавшего. Турист был осмотрен, ему оказали первую помощь и начали спуск", - сообщили в Службе спасения.

    Отмечается, что благодаря точной геолокации и оперативным действиям службы спасения "109", иностранец не остался один в горах и вовремя получил необходимую помощь.

    Напомним, МЧС недавно озвучило правила безопасности в горах:

    • не ходите в горы в одиночку;
    • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях; 
    • основную часть похода выполняйте до обеда; 
    • не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности; 
    • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб; 
    • обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.

    Ранее сообщалось, что спасатели подняли кинологический расчет и БПЛА для того, чтобы найти туриста - гость из Вьетнама заблудился в горах Алматы.

    До этого поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров провели спасатели - в горах в Алматинской области потерялся молодой человек.

    Также в горах Алматинской области, вблизи зоны отдыха села Кайназар, мужчина сломал ногу и не мог спуститься самостоятельно - на помощь ему пришли спасатели.

    Напомним, ранее спасатели подняли кинологический расчет и БПЛА для того, чтобы найти туриста - гость из Вьетнама заблудился в горах Алматы.

    До этого поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров провели спасатели - в горах в Алматинской области потерялся молодой человек.

    Также в горах Алматинской области, вблизи зоны отдыха села Кайназар, мужчина сломал ногу и не мог спуститься самостоятельно - на помощь ему пришли спасатели.

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