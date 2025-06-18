Китаец получил травму в популярном туристическом месте в Алматы
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Гражданин Китая получил травму на вершине "Три брата". На помощь туристу пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения Алматы.
Как сообщила Служба спасения Алматы на своей странице в Instagram, инцидент произошел вечером 17 июня. Спасатели оказали помощь гражданину из Китая, получившему травму на вершине "Три брата".
"На место незамедлительно выдвинулась группа поисково-спасательного поста "БАУ" - пять человек спасателей и одна единица техники.
Подъем занял почти два часа. В 20:42 спасатели обнаружили пострадавшего. Турист был осмотрен, ему оказали первую помощь и начали спуск", - сообщили в Службе спасения.
Отмечается, что благодаря точной геолокации и оперативным действиям службы спасения "109", иностранец не остался один в горах и вовремя получил необходимую помощь.
Напомним, МЧС недавно озвучило правила безопасности в горах:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб;
- обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.
Ранее сообщалось, что спасатели подняли кинологический расчет и БПЛА для того, чтобы найти туриста - гость из Вьетнама заблудился в горах Алматы.
До этого поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров провели спасатели - в горах в Алматинской области потерялся молодой человек.
Также в горах Алматинской области, вблизи зоны отдыха села Кайназар, мужчина сломал ногу и не мог спуститься самостоятельно - на помощь ему пришли спасатели.
Напомним, ранее спасатели подняли кинологический расчет и БПЛА для того, чтобы найти туриста - гость из Вьетнама заблудился в горах Алматы.
До этого поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров провели спасатели - в горах в Алматинской области потерялся молодой человек.
Также в горах Алматинской области, вблизи зоны отдыха села Кайназар, мужчина сломал ногу и не мог спуститься самостоятельно - на помощь ему пришли спасатели.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2256600-kitaec-poluchil-travmu-v-populyarnom-turisticheskom-meste-v-almaty/
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