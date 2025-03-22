Девушку, которая получила травму, спасли в горах Алматы

Девушка попала в больницу после похода в горы - туристка повредила руку. На помощь пострадавшей пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В ведомстве рассказали, что сегодня девушка 2005 года рождения при спуске с гор близ Алматы поскользнулась и получила травму руки.

Пострадавшей сотрудники Центра медицины катастроф оказали экстренную медицинскую помощь и транспортировали в больницу.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.