Выше 40 градусов: жаркую неделю обещают синоптики в Алматы

В ближайшие 7 дней, с 14 по 20 июля, в Алматы обещают жаркую и сухую погоду - осадков в мегаполисе на этой неделе не будет. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

14 июля в Алматы будет облачно. Температура в среднем составит плюс 27 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 35 градусов, но ночью температура опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

15 июля ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около плюс 30 градусов. Максимальная температура составит плюс 36 градусов, а минимальная – плюс 24 градуса. Скорость ветра составит до 6,3 м/с.

16 июля будет пасмурно. Средняя температура – плюс 29 градусов. Днем температура поднимется до плюс 32 градусов, а ночью опустится до плюс 25 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

17 июля в Алматы обещают солнечную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 31 градус. Максимально температура поднимется до плюс 39 градусов, а опуститься может до плюс 23 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,0 м/с.

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18 июля тоже будет солнечно. Среднесуточная температура – плюс 34 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 42 градусов, а ночью похолодает до плюс 26 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

19 июля осадки не ожидаются. Температура в среднем остановится на отметке плюс 34 градуса. Максимальная температура составит плюс 42 градуса, минимальная – плюс 27 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,6 м/с.

20 июля, по прогнозам, вновь день пройдет без осадков. Средняя температура составит плюс 29 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 37 градусов, но ночью похолодает до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

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