Град, дождь и жара до +40 градусов: синоптики объявили штормовое предупреждение по Казахстану

Синоптики объявили штормовое предупреждение на понедельник, 14 июля, практически по всему Казахстану из-за жаркой погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 14 июля в области Жетісу будут порывы ветра до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35 ...+39 градусов. На юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем гроза, на западе, севере области град. В Жамбылской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара до +38 градусов.

В Павлодарской области ожидается гроза. В центре Мангистауской области ожидается гроза, днем ожидается сильная жара до +38 +41 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара до +35 градусов, на западе, юге области до +38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается сильная жара до +40 градусов, в Шымкенте сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Актюбинской области сохранится сильная жара +35 градусов. На севере, западе Атырауской области ожидается гроза. По области ожидается сильная жара +35 ...+39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. На востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На западе, севере области Абай ожидается гроза. Днем на севере, юге, востоке, в центре области ожидаются гроза, град.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В предгорных, горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем ожидается сильная жара до +38 градусов.

На севере Карагандинской области ожидается гроза. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, ранее госметеослужба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на июль 2025 года - сообщалось, что месяц отличится ливнями и очень сильной жарой.

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