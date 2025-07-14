Дожди и жара выше 30 градусов ожидаются в Астане на этой неделе

В Астане в ближайшие 7 дней, с 14 по 20 июля, обещают переменчивую погоду - жаркие солнечные дин будут сменяться дождями. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

14 июля в Астане будет облачно. Температура в среднем составит плюс 16 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 22 градусов, но ночью температура опустится до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.

15 июля ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 18 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градуса, а минимальная – плюс 13 градусов. Скорость ветра составит до 4,3 м/с.

16 июля будет солнечно. Средняя температура – плюс 23 градуса. Днем температура поднимется до плюс 29 градусов, а ночью опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

17 июля в Астане обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 25 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 31 градуса, а опуститься может до плюс 20 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,3 м/с.

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18 июля ожидается небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 21 градус. Днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, а ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 7,7 м/с.

19 июля вновь обещают небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 18 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, минимальная – плюс 15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,2 м/с.

20 июля, по прогнозам, осадков не будет. Средняя температура составит плюс 16 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 22 градусов, но ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 9,7 м/с.

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