Жара до 44 градусов ждет казахстанцев в ближайшие дни

В период с 12 по 14 июля на большей части Казахстана пройдут дожди. На западе, юге, юго-западе, юго-востоке ожидается сильная жара до 44 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В ближайшие три дня, по данным синоптиков, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на севере, востоке - сильные дожди, град, шквал.

Лишь на юге, юго-западе, 12 июля на западе страны под влиянием поля повышенного давления ожидается жаркая и солнечная погода. По республике ожидается усиление ветра.

Днем на западе республики ожидается сильная жара 35-39 градусов, в отдельных районах - очень сильная жара 40-42 градуса, на юго-западе 12-13 июля - очень сильная жара 39-44 градуса, 14 июля - сильная жара 38-42 градуса.

В северных регионах небольшое понижение дневных температур от 17-25 до 15-23 тепла, на востоке основной фон температуры 22-30 тепла, на юге - сильная жара 40-43 градуса, на юго-востоке страны - сильная жара 35-38 градусов.

Добавим, сегодня, 11 июля, в Шымкенте обещают жару выше 30 градусов, а жителей Астаны и Алматы предупреждают о дожде.

Напомним, ранее госметеослужба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на июль 2025 года - сообщалось, что месяц отличится ливнями и очень сильной жарой.

Как не пострадать при жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5 - 3 литров жидкости в день);

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

уделять особое внимание детям.

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