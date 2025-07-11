Дожди обещают в двух мегаполисах Казахстана в пятницу
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В пятницу, 11 июля, в Шымкенте обещают жару выше 30 градусов, а жителей Астаны и Алматы предупреждают о дожде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 35 градусов, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.
Жителям Астаны тоже прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью температура снизится до 15 градусов. Скорость ветра – 5,8 м/с.
В Шымкенте сегодня будет солнечно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,3 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2264112-dozhdi-obeshchayut-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/
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