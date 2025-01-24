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Жители Карагандинской области несколько дней сидели без света

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Лампочка. Иллюстративное фото: pxhere.com

Жители села Красная поляна в Карагандинской области на протяжении нескольких дней оставались без света и связи из-за аварии, вызванной непогодой, передает ekaraganda.kz.

Жители села Красная поляна, что находится в Шетском районе Карагандинской области, пожаловались на то, что несколько дней в домах не было электричества, а также отсутствовала сотовая связь некоторых операторов.

"Мы с 21 января сидим без света, и это уже не в первый раз. Из-за непогоды произошла авария, оборвался провод.

Электрика нам не предоставляют. У многих дома на паровом отоплении и водные насосы, жизнь в селе Красная поляна остановилась.

А на дворе бушуют метели и начинается мороз. Также из-за аварии нет связи одного из операторов, так как у вышки нет электрогенератора.

Обращение в акимат не дало никакого результата, нам сказали, что у акима хватает своих дел. Живем в современном государстве, а проблемы остаются прежние", - сообщили сельчане.

Люди отметили, что несколько дней местные власти тоже сидели без электроэнергии, но не торопились разрешить данный вопрос.

23 января акимат Шетского района сообщил, что электричество починили.

"21 января с 20 часов 40 минут в селах Красная поляна и Пикет произошло отключение электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий.

Акимат Шетского района уведомил ТОО "Шет Энерго", ТОО "ЭЧ-12" и АО "ЖРЕК" о необходимости проверки линий электропередачи. На данный момент электричество восстановлено. Все услуги, включая работу сотового оператора, восстановлены", - заявили в акимате.

Однако жители села Красная поляна не спешат радоваться, так как опасаются, что погодные условия снова могут повлиять на ситуацию с электроснабжением.

Ранее сообщалось, что жители села Акбастау в Карагандинской области пожаловались на невыносимые условия жизни - здесь регулярно отключают электричество, без которого нет тепла, воды и связи.

Также из-за обледенения линий электропередачи в нескольких селах Актюбинской области произошло массовое падение опор и перебои с электричеством.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214798-zhiteli-karagandinskoy-oblasti-neskolko-dney-sideli-bez-sveta/

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