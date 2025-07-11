"Ходят по квартирам для проверки удостоверений": полиция Казахстана обратилась к жителям страны

В пресс-службе МВД сообщили, что информация о людях, которые ходят по квартирам и выдают себя за сотрудников внутренних дел, не соответствует действительности, передает NUR.KZ.

По данным полиции, в социальных сетях и мессенджерах распространилась информация о том, что группа людей ходит по квартирам якобы для проверки удостоверений личности и сбора биометрических данных. При этом отмечается, что они выдают себя за сотрудников органов внутренних дел.

"Эта информация не соответствует действительности. Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность. Доверяйте только официальным источникам", - сообщили в МВД.

На прошлой неделе к казахстанцам обратились сотрудники полиции и напомнили, что мошенники могут представляться сотрудниками "Казпочты", чтобы завладеть личными данными и получить доступ к счетам.

До этого Комитет государственных доходов сообщил, что участились случаи фейковых сообщений казахстанцам через WhatsApp и Telegram от имени руководства ведомства.

А АФМ выступило с предупреждением - казахстанцев просят не идти на поводу у мошенников, которые придумали новую схему обмана. Злоумышленники, представляясь сотрудниками АФМ, выманивают сведения о банковских счетах.

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