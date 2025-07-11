Скандальный переезд детдома из Алматы в Қонаев: принято решение о переселении

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Скандальный переезд детдома из Алматы в Қонаев: принято решение о переселении

    Опубликовано:

    Детский дом в Алматы
    Детский дом в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

    В управлении образования Алматинской области прокомментировали скандал, когда воспитанники детского дома выступили против переселения из Алматы в Қонаев, передает NUR.KZ.

    По данным управления, здание в Алматы находится в аварийном состоянии, поэтому принято окончательное решение о переселении воспитанников в новое здание в городе Қонаев.

    Как отметили в управлении, здание детдома в Алматы было построено в 1963 году и признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.

    "В несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - отметили в управлении.

    Работа по переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест уже началась. Сообщается, что здание построено за счет частных инвесторов и передано государству в дар. Отмечается, что в первую очередь будут переселены 44 ребенка - это учащиеся 1-4 классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно.

    Всего в учреждении воспитывают 171 ребенка, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

    "Все воспитанники, независимо от места проживания, обеспечены бесплатным доступом к медицинским услугам и могут быть поставлены в очередь на жильё в установленном порядке.

    Утверждения о наличии заболоченной территории на участке учреждения не соответствуют действительности. Переезд не ограничивает детей в правах и не ухудшает условия их жизни", - добавили в управлении.

    Ранее в Сети появилось видеообращение воспитанников детского дома в Алматы, которых, по их словам, хотят переселять в Қонаев. Они выступили против переселения.

    В апреле 2023 года мы писали, что алматинский детский дом, имеющий 30-летнюю историю, прекратил свое существование. Детей вернули в семьи.

    Сообщалось также, что жители Алматы пожаловались на заброшенное здание, которое когда-то занимал детский дом. Позже это место стало пристанищем для маргиналов и личностей, которые проводят здесь досуг.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.