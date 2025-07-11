Скандальный переезд детдома из Алматы в Қонаев: принято решение о переселении

В управлении образования Алматинской области прокомментировали скандал, когда воспитанники детского дома выступили против переселения из Алматы в Қонаев, передает NUR.KZ.

По данным управления, здание в Алматы находится в аварийном состоянии, поэтому принято окончательное решение о переселении воспитанников в новое здание в городе Қонаев.

Как отметили в управлении, здание детдома в Алматы было построено в 1963 году и признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.

"В несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - отметили в управлении.

Работа по переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест уже началась. Сообщается, что здание построено за счет частных инвесторов и передано государству в дар. Отмечается, что в первую очередь будут переселены 44 ребенка - это учащиеся 1-4 классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно.

Всего в учреждении воспитывают 171 ребенка, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

"Все воспитанники, независимо от места проживания, обеспечены бесплатным доступом к медицинским услугам и могут быть поставлены в очередь на жильё в установленном порядке.

Утверждения о наличии заболоченной территории на участке учреждения не соответствуют действительности. Переезд не ограничивает детей в правах и не ухудшает условия их жизни", - добавили в управлении.

Ранее в Сети появилось видеообращение воспитанников детского дома в Алматы, которых, по их словам, хотят переселять в Қонаев. Они выступили против переселения.

В апреле 2023 года мы писали, что алматинский детский дом, имеющий 30-летнюю историю, прекратил свое существование. Детей вернули в семьи.

Сообщалось также, что жители Алматы пожаловались на заброшенное здание, которое когда-то занимал детский дом. Позже это место стало пристанищем для маргиналов и личностей, которые проводят здесь досуг.

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