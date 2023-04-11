Детский дом с 30-летней историей закрылся в Алматы

Детский дом. Иллюстративное фото: pxhere.com

Алматинский детский дом, имеющий 30-летнюю историю, прекратил свое существование. Детей вернули в семьи. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в общественном фонде "Ана үйі".

Как выяснилось, представители фонда вошли в состав комиссии по мониторингу на предмет реализации прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и совместно с представителями Комитета по охране прав детей и другими неправительственными организациями.

В фонде рассказали, что КГУ "Дом Надежды" Управления образования Алматы работал более 30 лет. На момент мониторинга число воспитанников составляло 33. Их родители в силу различных обстоятельств временно не могли заботиться о них.

Представители "Дома Мамы" провели работу с родителями, после чего в течение месяца все дети были возвращены в свои кровные семьи.

Исполнительный директор фонда "Ана үйі" Ажаркул Клышбаева отметила, что помощь была предоставлена тем родителям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации.

"Наш фонд бережно и заботливо работает над тем, чтобы помочь семьям сохранять единство и избежать разлуки с детьми. Мы стремимся создать условия для того, чтобы каждый маленький человек рос и развивался в окружении любви и заботы своей семьи.

Ведь мы прекрасно понимаем, что детские дома не могут заменить тепло родительского общения, и наша главная цель - предоставить всю возможную поддержку, чтобы дети меньше времени проводили в этих учреждениях и могли расти здоровыми и счастливыми в объятиях своих близких", - подчеркнула Ажаркул Клышбаева.

В фонде надеются, что опыт работы в Алматы поможет сотрудничать с детскими домами по всей стране.

"Необходимо переориентировать устаревшую систему детских домов на устройство детей в семьи и работать на профилактику, выявляя семьи, где есть риск утраты родительского попечения, и помогая им. Только тогда можно искоренить социальное сиротство в стране", - подытожила исполнительный директор фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016323-detskiy-dom-s-30-letney-istoriey-zakrylsya-v-almaty/