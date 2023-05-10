Наркоманы, крики, битье окон: алматинцы пожаловались на заброшенный детдом в престижном районе (фото)

Общественник Рафаэль Гасанов в заброшенном здании. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жители Алматы пожаловались на заброшенное здание, которое когда-то занимал детский дом. Сейчас это место стало пристанищем для маргиналов и личностей, которые проводят здесь досуг, передает NUR.KZ.

Буквально несколько лет назад в здании в микрорайоне Орбита располагался детский дом №1. После него, говорит общественник Рафаэль Гасанов, был открыт Центр поддержки семьи и детей, но ситуация на сегодняшний день удручающая — здание оказалось заброшенным. Впрочем, не совсем — его с радостью облюбовали маргинальные личности, а также дети и подростки, которым интересно исследовать заброшку. Что, тем не менее, далеко не безопасно.

Старая вывеска на здании. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как отмечает местная жительница Любовь Панкова, здание стоит "бесхозным" уже третий год.

"У меня окна выходят сюда, все видно, безобразия творятся каждый день или через день. Пожары бесконечные, их было уже штук 5 или 6. Приезжают, тушат, пожарные говорят, там были наркоманы. Бьют окна. Тут дети ходят, бомбят, бьют. Нам не дают тишины, страшно даже, иногда думаем, взорвут вдруг что-то. Девочка падала тут со второго этажа, была скорая помощь", — говорит женщина.

Заброшенное здание. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По ее словам, в какой-то момент имущество просто начали растаскивать.

"Мы видели, что машины вывозили все ночью. Потом начали бомбить подвалы, трубы вывозили. Ребятишки, которые бегают, говорят, целое море в подвале стоит. С этого года особенно страшно из-за пожаров, боя окон, криков", — уверяет Панкова.

В здании действительно разбиты окна, местами пробиты гипсокартонные перегородки, сняты батареи, перила — вероятно, их сдали на металл. Пол завален обломками дверей, стройматериалов, осколками стекла и санфаянса. Кое-где сохранились старые плакаты, рисунки на стенах, местами их заменили уродливые граффити.

В здании выбиты окна. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Удивительно, но в некоторых комнатах уцелела мебель — диваны, кресла. Тумбочки и шкафы были разломаны, возможно, их использовали в качестве дров. К такому выводу позволяет прийти тот факт, что во время выезда общественников и журналистов там обнаружили пару — явно нетрезвых мужчину и женщину, которые прямо на территории бывшего детского дома разжигали костер, чтобы пожарить картошку.

Одно из помещений действительно пережило пожар — обгоревшие стены и потолок свидетельствуют об этом.

В здании был пожар. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Поскольку я являюсь членом общественного совета, жители обратились ко мне, они рассказали, что тут все заброшено, открыто, женщина переживает за внуков. Я сегодня сам сюда приехал и был в шоке от состояния здания. Первое, что мне пришло в голову – дети находятся под большой угрозой.

Здесь могут бывать злоумышленники, совершать ужасные действия в отношении детей и даже взрослых. В центре Алматы, в крупном районе мегаполиса, дети подвергаются опасности. Мы начали разбираться, я попросил, чтобы была создана экстренная выездная комиссия, в состав которой вошли представители ДП, акимат района, заместитель руководителя Управления строительства", — рассказал Рафаэль Гасанов.

Пробиты стены. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Его опасения небезосновательны — детям не только интересно заглянуть в заброшенное здание, но и они срезают путь через территорию детского дома — ведь ворота с двух сторон разломаны, а в заборе из профнастила зияют дыры.

Привлеченное общественником внимание властей дало свои результаты — сюда пригнали коммунальные службы, которые убирают раскиданный на территории мусор, заваривают дырки в заборах и воротах. Рафаэль Гасанов пообещал — общественный совет города будет держать ситуацию с бывшим детдомом на контроле.

Заброшенное здание. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В будущем тут расположится детский сад на 400 мест.

"На баланс управления строительства здание передано в декабре 2021 года, мы начали проектирование и завершили и на сегодня проект находится в госэкспертизе на проверке, ожидаемый выход заключения экспертизы – начало июня текущего года. На месте будет обустроен детский сад на 400 мест, будет проведена реконструкция с сейсмоусилением, благоустройством территории и озеленением", — рассказал заместитель руководителя Управления строительства Алматы Айдар Нургожаев.

Заброшенное здание. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Здесь будет расположен детсад. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заброшенный детский дом. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019981-narkomany-kriki-bite-okon-almatintsy-pozhalovalis-na-zabroshennyy-detdom-v-prestizhnom-rayone-foto/