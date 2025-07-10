Жара до 42 градусов и дожди: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 11 июля из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане ожидаются гроза, град.

Аналогичная погода завтра прогнозируется и в Павлодарской области. Ветер западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

11 июля на севере, юге, в горных районах Жамбылской области также обещают грозу, град шквал. Ветер северо-восточный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается повышение температуры воздуха днем от сильной жары +30+35°С до +34+39°С, на юге области до очень сильной жары +42°С. С прогнозом повышенного температурного фона ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

11 июля в Северо-Казахстанской области ночью будет гроза, днем на севере, юге, востоке ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. В

Завтра днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-42 градуса. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

11 июля ночью на западе, севере, юге, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируется временами сильный дождь. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке области ожидаются град, шквал.

11 июля на востоке, юге области Абай ожидается временами сильный дождь. Ночью на востоке, юге области ожидается гроза, днем гроза, на востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный, северный ночью на востоке, юге области 15-20 м/с, днем на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

А на юге Кызылординской области завтра, по данным синоптиков, ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный ночью на юге области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

11 июля днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Акмолинской области пронозируется сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, в центре области, днем по области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Аналогична погода завтра будет и в Костанайской области. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Сильная жара завтра накроет Актюбинскую область. В центре, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, востоке области высокая пожарная опасность.

11 июля ночью на юге, в горных районах Алматинской области обещают сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области временами ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Сильная жара будет и в Атырауской области - до 35-39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

По данным синоптиков, на юге Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град. На севере, юге области гроза. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области ожидается высокая пожарная опасность.

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