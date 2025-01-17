Родители школьников обвинили учебный центр в обмане на миллионы тенге в Актау

В Актау родители школьников требуют привлечь к ответственности руководство известного учебного центра – они обвинили центр в мошенничестве, передает сайт телеканала КТК.

"Мы с родителями собрались в связи с тем, что наш учебный центр закрывается. Почему? Потому что руководитель взял с нас деньги за годовое обучение и просто исчез. Кто за это в ответе? Пришли в здание прокуратуры, чтобы написать заявление о мошенничестве. Пока не сбежали мошенники куда-нибудь за границу, пожалуйста, верните нам деньги", – рассказала мама одного из учеников центра Салима Жаугаштыева.

По данным телеканала, в коммерческом центре занимались школьники, которые собирались поступать в НИШ, БИЛ, готовились сдавать ЕНТ, и желающие подтянуть знания по английскому. Обучение стоило от 55 до 65 тысяч тенге в месяц.

В начале учебного года руководство центра предложило родителям акцию, от которой многие не смогли отказаться: при предоплате за год предоставили скидку в 20%. В конце декабря занятия шли с перебоями, а сейчас и вовсе прекратились. Выяснить причину родители не могут до сих пор, как и вернуть деньги.

В здании, где располагался центр, уже другие арендаторы. Люди, обратившиеся в прокуратуру, уверяют: в этой истории пострадало около 200 семей, им центр должен порядка 4 миллионов тенге.

"По заявлению родителей будут проведены тщательные проверки учебного заведения компетентными органами. О результатах и выявленных нарушениях мы сообщим родителям", – сообщил начальник отдела прокуратуры Актау Багдаулет Ахметов.

Источник: КТК

Напомним, ранее мы рассказывали об алматинке, которая смогла вернуть часть денег за онлайн-курсы английского языка – она оплатила год обучения, но после нескольких занятий поняла, что программа ей не подходит. В итоге женщине удалось вернуть 840 тыс. тенге.