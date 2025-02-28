Элитную школу закрыли посреди учебного года в Атырау: полиция возбудила дело (видео)

В Атырау неожиданно закрыли элитную школу, которая, как оказалось, работала без лицензии. Родители учеников требуют вернуть деньги, отданные за обучение, передает сайт телеканала КТК.

Благодаря рекламе эта элитная школа была одной из самых известных в Атырау. Школу открыли прошлой осенью на базе популярного центра детского развития. Желающих отдать сюда детей на обучение было много, и расценки никого не смущали – родители считали, что если дорого, значит, того стоит

"Учились с сентября. Я заплатил 1 миллион в июле, я заплатил еще 1 миллион в августе. Отдал двоих детей. 2 миллиона это стоило! Потом, в октябре–ноябре, начали звонить девушки-операторы. Говорили, если за следующий год сейчас заплатишь за двоих учеников, будет скидка 700 тысяч. У них такие честные глаза были", – рассказал один из родителей Кайрат Аленов.

В начале учебного года за парты в итоге сели 247 учеников. Администрация обещала, что обучать детей будут 37 лучших педагогов города. По словам родителей, в декабре уроки стали проводить нерегулярно. Но новость о том, что учебное заведение закрывается, прогремела как гром среди ясного неба.

"В LETS School отдали сына. Мы поверили в эту школу. Деньги за год заплатили. Есть родители, которые наперед платили. Там суммы миллион восемьсот, например. Теперь мы знаем, что школу закрыли. Но кто вернет нам деньги, неизвестно", – делится другая родительница Назира Ерсайынкызы.

После того как дети проучились две четверти, в работе школы вдруг нашли массу нарушений. Оказалось, учителям вовремя не выплачивали зарплату, не делали пенсионные отчисления. Более того, само учебное заведение умудрилось работать без лицензии.

"В декабре мы обратились в экономический суд города Атырау с иском о прекращении деятельности данной школы, ликвидации школы. Решение суд вынес в начале этого года. Школа окончательно прекратила свою деятельность", – сообщил руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Бердибек Таишиев.

Смогут ли родители вернуть деньги, потраченные на учебу в закрывшейся школе, и когда им это удастся, пока неизвестно.

В полиции сообщают, что руководителя учебного заведения подозревают в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело. Ученики же смогут продолжить обучение уже в других школах.

Источник: КТК