Скандал разразился вокруг известного образовательного центра в Астане (видео)

В Астане разразился скандал вокруг известного образовательного центра. Родители школьников отдали за обучение сотни тысяч тенге, но центр внезапно закрылся, передает сайт телеканала КТК.

Родители старшеклассников, мечтающих о высшем образовании за рубежом, заявили, что столкнулись с мошенничеством со стороны образовательного центра. За подготовку своих детей к поступлению в лучшие вузы мира они заплатили от одного до двух миллионов тенге, но на прошлой неделе учебные кабинеты вдруг опустели.

"Сейчас у нас 16 мая. Должны были проходить уроки у детей. Полностью закрылось! В "Ғасыре" никого нет! Здесь учителя вот собирают свои вещи", - говорится в опубликованном видео.

Сообщается, что большинство родителей оплачивали дополнительное обучение в рассрочку через банк. То есть вносить ежемесячные платежи им предстоит еще долго, несмотря на то, что центр закрылся и уже не оказывает никаких услуг.

"Звоночки" и до этого были. Еще в январе первые родители начали говорить, что у них нет преподавателей, отменяют уроки. В мае занятия прекратились вовсе. Объясняли так: «Майские праздники». Мы решили, что несколько дней у детей не будет занятий. Просто менторы написали в чат: "Дети, не приходите, центр закрылся", - поделилась Айгерим Жантурина.

Когда обеспокоенные родители начали разбираться в ситуации, то выяснили, что в деле есть еще одна сторона, которая якобы оказалась обманутой.

"Я встречался с учителем – он сказал, что ему два с половиной месяца не платят зарплату. Я специально пришел сюда – два дня караулил, хотел встретиться с Розой, которая нам обещала всё это. После это я контактировал с ней. В пятницу она сказала, что тоже пострадавшая, а хозяйка – другая", - рассказал Аят Ботаев.

Теперь же в офисе ни души: ни той самой Розы, ни кого-либо другого из представителей агентства по оказанию репетиторских услуг.

Сейчас двери образовательного центра опечатаны. Кабинеты для проведения занятий компания арендовала в одном из столичных бизнес-центров. Все имущество, по словам администрации здания, отсюда вывезли несколько дней назад.

Сам центр на своей официальной странице в социальных сетях обещает возобновить занятия с учениками в июне, но только онлайн. Родители же в это не верят, да и такой формат обучения большинство из них не устраивает. В деле теперь разбирается полиция.

"По коллективному заявлению возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса РК – «Мошенничество». Установлено, что граждане, оплатившие обучение в учебном центре, не получили обещанных образовательных услуг. По данному факту проводится досудебное расследование", - сообщили телеканалу в полиции.

К слову, узнали родители об этом центре из социальных сетей. Говорят, что поверили громким обещаниям и рекламе, которой занимались известные блогеры.

С такой же проблемой столкнулись и жители других городов. В январе руководство образовательного центра точно так же искали в Актау. А сейчас вместе с астанчанами в неведении остаются и алматинцы.

Источник: КТК