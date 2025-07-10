Дождь обещают жителям одного из мегаполисов Казахстана в четверг
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В четверг, 10 июля, в Алматы обещают дождь, а в Астане и Шымкенте - солнечную жаркую погоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 26 градусов, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра составит 6,8 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура снизится до 15 градусов. Скорость ветра – 6,0 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже ожидается солнечная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 32 градусов, ночью опустятся до 17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,8 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2263755-dozhd-obeshchayut-zhitelyam-odnogo-iz-megapolisov-kazahstana-v-chetverg/
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