"20 лет радовал детей и стариков": многоэтажку построят на месте сквера в Астане

Жители Астаны пожаловались на строительство многоэтажного дома на месте сквера - в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

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Мы, проживающие по улице Мусрепова и Абылайхана, просим обратить внимание на нашу боль и трагедию. На месте сквера, который в течение 20 лет радовал детей и стариков, будут строить девятиэтажный дом", - сообщили местные.

Астанчане уверяют, что обращались в различные инстанции, но это не помогло.

Ситуацию со строительством многоэтажки и сносом сквера прокомментировали в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы.

В ведомстве пояснили, что управление выступило с инициативой изменения целевого назначения земельного участка на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Г. Мусрепова с жилого дома на сквер, с целью улучшения городской среды.

"Данная инициатива была поддержана рабочей группой. Однако, на основании представления прокуратуры и решения суда, было принято решение о сохранении жилой застройки", - говорится в сообщении.

Согласно статье 49-1 Земельного кодекса РК, изменение целевого назначения земельного участка осуществляется местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акимом города районного значения, поселка, села, сельского округа по месту нахождения земельного участка.

Изменение целевого назначения земельного участка является государственной услугой и регулируется законодательством Республики Казахстан.

Физические и юридические лица, заинтересованные в изменении целевого назначения земельного участка, подают заявление в местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акиму города районного значения, поселка, села, сельского округа по месту нахождения земельного участка на бумажном носителе либо посредством веб-портала "электронного правительства" или Государственной корпорации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.