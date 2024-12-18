Акимат Астаны отменил возмутившее казахстанцев строительство в центральном дендропарке

Недавно казахстанцы выразили беспокойство из-за проекта строительства центра бочча на территории дендропарка Астаны. Сегодня в столичном акимате объявили об отмене строительства, передает NUR.KZ.

Сомнения в проекте выразили, например, в группе "Архитектура Астаны" в Facebook.

"Очередная партия взрослых деревьев будет вырублена в центральном парке из-за сомнительной и не согласованной с общественностью стройкой. Такими темпами наш всеми любимый парк останется голым без зелени...", - говорилось в публикации.

Сообщалось, что проект нового учебно-тренировочного центра, специально созданного для проведения спортивных мероприятий и тренировок, включая занятия для людей с инвалидностью, был рассчитан на 100 человек.

Авторы публикации задали вопрос пользователям соцсети, нужно ли строить такие объекты в парке и вырубать деревья. В комментариях казахстанцы выразили неодобрение проекту.

Пост по теме строительства на территории дендропарка вышел и в Telegram-канале HALYQSTAN.

"Похоже, в Астане затевается очередная "стройка века", вызывающая возмущение горожан", - такими словами автор начал публикацию, также задавшись вопросом необходимости проекта.

"(...) Тут важно даже не то, насколько необходим такой объект городу, стране или планете, и на чьем балансе он будет находиться, сколько вопрос: а почему для этого центра выбрана именно эта локация? Неужели вокруг Астаны опять закончилась степь?

Место для города даже не раритетное, а реликтовое. Старожилы помнят, что когда-то дендропарк был обнесен забором, и вход туда контролировался, чтобы компании молодежи не разводили костры и не губили коллекцию произрастающих там растений", - сообщали авторы канала.

Тему дополнили комментарием специалиста.

"Это, конечно, не самый лучший кусок дендропарка, но и там полно старых деревьев и кустов: сосны, дубы, яблони, жимолость, терн, барбарис и даже белая акация, тоже единственная в городе. А какие там заросли льна летом, а медуницы сколько, спирея цветет, степной миндаль!" - рассказала изданию ботаник-краевед Елена Шаповалова.

По ее словам, на этот фрагмент природы и так оказывается огромная антропогенная нагрузка, на пределе, а "если построят что-то, даже в углу, то и все остальное загубят".

"Собственно, уже при установке ограждения были повреждены деревья. А строительная техника, несомненно, "укатает" все далеко за этим периметром", - отметил автор.

Публикация завершилась обращением к акимату Астаны за объяснением, "какой острой необходимостью вызваны планы по строительству и кому в конечном итоге будет принадлежать строящийся центр".

Сегодня, 18 декабря, в истории произошел новый поворот. В Telegram-аккаунте акимата Астаны вышло краткое сообщение, что строительство в дендропарке вестись не будет.

"Строительство учебно-тренировочного центра (центра бочча) на территории дендропарка вестись не будет. Для реализации социально значимого объекта будут рассмотрены другие участки. В данное время ведется работа по демонтажу ограждений", - сообщили в столичном акимате.

Добавим, что вырубка деревьев разрешается только в случае невозможности сохранения зеленых насаждений на участках, отводимых под строительство или производство других работ, если существующие зеленые насаждения составляют угрозу для других сооружений, включая здания жилой застройки. Об этом сообщается на официальном сайте "Электронного правительства".

Также добавим, согласно Типовым правилам содержания и защиты зеленых насаждений, работа по вырубке деревьев осуществляется по разрешению уполномоченного органа.

Вырубка деревьев осуществляется в случаях:

обеспечения условий для осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией; обслуживания объектов инженерного благоустройства, реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций; ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах инженерного благоустройства и инженерных сетей; благоустройства территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений; санитарной вырубки деревьев, создающих угрозу безопасности здоровью и жизни людей, а также влекущих ущерб имуществу физическому и юридическому лицу; произрастаний деревьев и кустарников на землях общего пользования.