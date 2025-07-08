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    Пыльная буря и сильная жара: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

    Опубликовано:

    Человек льет на себя воду в жару
    Жара. Иллюстративное фото: AlesVeluscek/Getty Images

    Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 9 июля - ожидается ухудшение погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    9 июля в центре Карагандинской области днем ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. На западе, востоке, в центре области гроза. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

    Завтра днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области тоже ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке области ожидается град. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

    Гроза ожидается в среду в Астане. Также возможен град.

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    На юге Мангистауской области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность.

    9 июля днем на юге Актюбинской области прогнозируется сильная жара 35 градусов. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

    Завтра утром и днем на западе, севере, востоке Акмолинской области обещают грозу, град, шквал. Ветер северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области ожидается высокая пожарная опасность.

    Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге области будет высокая пожарная опасность.

    Завтра ветер северный, северо-восточный днем на западе Атырауской области порывы 15-20 м/с. По области - сильная жара 35-38 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность.

    9 июля днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    Также завтра днем в горных районах Туркестанской области возможна гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    И на востоке области Ұлытау тоже ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

    9 июля днем на севере, востоке Костанайской области возможны гроза, град. Ночью и утром на западе, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный днем на юге области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В среду в области Абай усилится ветер северный, северо-восточный ночью на юго-западе области 15-20 м/с, днем на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    Кроме того, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный ночью на юго-востоке области 15-20 м/с, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В центре, на юге области сохранится высокая пожарная опасность.

    На юге, в горных районах Алматинской области временами будет гроза. Ветер юго-западный, западный днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем сохранится сильная жара 35 градусов. На западе, севере, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

    Грозу также прогнозируют и в Алматы.

    Днем на западе, в центре, горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов.

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