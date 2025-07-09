Дождь и 32-градусная жара ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 9 июля, в Алматы обещают небольшой дождь, в Шымкенте - 30-градусную жару, а в Астане - переменную облачность. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 32 градусов, а ночью опустится до 19 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 7,2 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 37 градусов, ночью опустятся до 23 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,5 м/с.

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