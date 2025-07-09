Дождь и 32-градусная жара ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду
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В среду, 9 июля, в Алматы обещают небольшой дождь, в Шымкенте - 30-градусную жару, а в Астане - переменную облачность. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 32 градусов, а ночью опустится до 19 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 7,2 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 37 градусов, ночью опустятся до 23 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,5 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2263410-dozhd-i-32-gradusnaya-zhara-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/
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