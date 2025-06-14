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Центральный парк Астаны закроют на несколько дней

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Вид на Астану
Вид на Астану. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Центральный парк Астаны приостановит работу - он будет закрыт в течение нескольких дней из-за ремонтных работ, говорится в официальном профиле парка в Instagram, передает NUR.KZ.

С 23:00 15 июня до 10:00 18 июня Центральный парк будет временно закрыт - будут проводиться плановые ремонтные работы и техническое обследование.

Это касается всей территории парка, включая заведения и аттракционы, говорится в сообщении.

"Понимаем, что прогулки и отдых в парке стали хорошей традицией для многих из вас. Именно поэтому такие работы важны, чтобы обеспечить безопасность, комфорт и сохранить любимое пространство в порядке", - сообщили в парке.

Астанчанам напомнили, что на период проведения работ въезд в Национальный теннисный центр «Beeline Arena» будет осуществляться исключительно со стороны проспекта Туран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255493-centralnyy-park-astany-zakroyut-na-neskolko-dney/