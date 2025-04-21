Токаеву показали, как изменится Астана в этом году
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Главе государства Касым-Жомарту Токаеву были представлены планы по озеленению и благоустройству столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что в этом году в городе планируется посадить свыше 1 млн зеленых насаждений, а также благоустроить более 180 общественных и дворовых пространств.
"Работы охватят исторические улицы, президентский парк, правительственный квартал, набережную реки Есиль, аллею "Мыңжылдық", триатлон-парк, бульвар Greenline, Линейный парк, привокзальную территорию, Парк иллюзий, улицы Сыганак, Ш. Калдаякова, Гете, Биржан Сала и другие.
Также будет продолжена очистка русла реки Акбулак. Кроме того, начнется реконструкция спортивного комплекса "Казахстан", - сказано в сообщении.
Также в Акорде отметили, что в Астане проведут паспортизацию и системный учет деревьев с оцифровкой, внедрят QR-коды, через которые жители смогут узнать информацию о дереве и в случае проблемы сообщить о ней городским органам.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев в рамках экофестиваля "Таза Қазақстан" вместе с экоактивистами посадил дерево в столичном парке "Жастар".
Также сегодня Токаев обратился к молодежи. Говоря о значении акции "Таза Қазақстан", он отметил, что поддержание в чистоте ума, тела и окружающей среды является отражением внутренней культуры человека.
После этого школьница из Атырау Аружан Галымжан представила президенту тематические рисунки и подарила футболку с шопером.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2237769-tokaevu-pokazali-kak-izmenitsya-astana-v-tekushchem-godu/