Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаеву показали, как изменится Астана в этом году

Опубликовано:

Токаеву рассказали о запланированных работах в Астане
Токаеву рассказали о запланированных работах в Астане. Фото: Акорда

Главе государства Касым-Жомарту Токаеву были представлены планы по озеленению и благоустройству столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что в этом году в городе планируется посадить свыше 1 млн зеленых насаждений, а также благоустроить более 180 общественных и дворовых пространств.

"Работы охватят исторические улицы, президентский парк, правительственный квартал, набережную реки Есиль, аллею "Мыңжылдық", триатлон-парк, бульвар Greenline, Линейный парк, привокзальную территорию, Парк иллюзий, улицы Сыганак, Ш. Калдаякова, Гете, Биржан Сала и другие.

Также будет продолжена очистка русла реки Акбулак. Кроме того, начнется реконструкция спортивного комплекса "Казахстан", - сказано в сообщении.

Также в Акорде отметили, что в Астане проведут паспортизацию и системный учет деревьев с оцифровкой, внедрят QR-коды, через которые жители смогут узнать информацию о дереве и в случае проблемы сообщить о ней городским органам.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев в рамках экофестиваля "Таза Қазақстан" вместе с экоактивистами посадил дерево в столичном парке "Жастар".

Также сегодня Токаев обратился к молодежи. Говоря о значении акции "Таза Қазақстан", он отметил, что поддержание в чистоте ума, тела и окружающей среды является отражением внутренней культуры человека.

После этого школьница из Атырау Аружан Галымжан представила президенту тематические рисунки и подарила футболку с шопером.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2237769-tokaevu-pokazali-kak-izmenitsya-astana-v-tekushchem-godu/