Токаеву показали, как изменится Астана в этом году

Главе государства Касым-Жомарту Токаеву были представлены планы по озеленению и благоустройству столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что в этом году в городе планируется посадить свыше 1 млн зеленых насаждений, а также благоустроить более 180 общественных и дворовых пространств.

"Работы охватят исторические улицы, президентский парк, правительственный квартал, набережную реки Есиль, аллею "Мыңжылдық", триатлон-парк, бульвар Greenline, Линейный парк, привокзальную территорию, Парк иллюзий, улицы Сыганак, Ш. Калдаякова, Гете, Биржан Сала и другие.

Также будет продолжена очистка русла реки Акбулак. Кроме того, начнется реконструкция спортивного комплекса "Казахстан", - сказано в сообщении.

Также в Акорде отметили, что в Астане проведут паспортизацию и системный учет деревьев с оцифровкой, внедрят QR-коды, через которые жители смогут узнать информацию о дереве и в случае проблемы сообщить о ней городским органам.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев в рамках экофестиваля "Таза Қазақстан" вместе с экоактивистами посадил дерево в столичном парке "Жастар".

Также сегодня Токаев обратился к молодежи. Говоря о значении акции "Таза Қазақстан", он отметил, что поддержание в чистоте ума, тела и окружающей среды является отражением внутренней культуры человека.

После этого школьница из Атырау Аружан Галымжан представила президенту тематические рисунки и подарила футболку с шопером.