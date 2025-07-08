До 12 градусов похолодает в одном из мегаполисов Казахстана во вторник

Во вторник, 8 июля, в Астане обещают небольшое похолодание, в Алматы и Шымкенте термометры покажут больше 30 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 34 градусов, а ночью опустится до 19 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура снизится до 12 градусов. Скорость ветра – 5,5 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 38 градусов, ночью опустятся до 25 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,8 м/с.

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