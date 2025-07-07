Дожди и жара до 41 градуса ожидаются в Шымкенте на этой неделе

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 7 по 13 июля, ожидаются дожди и сильная жара до 40 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

7 июля в Шымкенте будет пасмурно. Температура в среднем составит плюс 32 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 40 градусов, но ночью температура опустится до плюс 25 градусов. Скорость ветра составит 8,0 м/с.

8 июля ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 31 градуса. Максимальная температура составит плюс 39 градусов, а минимальная – плюс 21 градус. Скорость ветра составит до 6,8 м/с.

9 июля обещают небольшой дождь. Средняя температура – плюс 30 градусов. Днем температура поднимется до плюс 38 градусов, а ночью опустится до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 7,6 м/с.

10 июля вновь ожидается небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 27 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 34 градусов, а опуститься может до плюс 19 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,0 м/с.

Свежая публикация по теме: Пыльная буря и сильная жара: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

11 июля снова прогнозируют небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 28 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, а ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 7,0 м/с.

12 июля будет солнечно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 31 градус. Максимальная температура составит плюс 39 градусов, минимальная – плюс 22 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 7,6 м/с.

13 июля, по прогнозам, ожидается облачная погода без осадков. Средняя температура составит плюс 34 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 41 градуса, но ночью похолодает до плюс 25 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.