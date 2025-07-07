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    Грозы, сильную жару и град прогнозируют синоптики по Казахстану во вторник

    Опубликовано:

    Гроза над городом
    Гроза над городом. Иллюстративное фото: pexels.com

    Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 8 июля из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    8 июля в Туркестанской области ожидается ветер в горных районах области скоростью 15-20 м/с. Днем на западе области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

    На западе, востоке, юге Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, юге, востоке области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.

    В Жезказгане 8 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

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    В Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

    В Актау 8 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

    В горных районах Алматинской области ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем сохранится сильная жара 35 градусов. На западе, севере, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области - высокая пожарная опасность.

    В Алматы 8 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Конаеве днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    8 июля ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза, днем на востоке, юге, в центре области - гроза, град, шквал. Ночью на севере, в центре области ветер скоростью 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Семее ночью и утром ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    Днем на севере Восточно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. Ночью на севере области гроза, днем гроза, на западе, севере, востоке области - град, шквал. Ночью на севере области ветер скоростью 15-20 м/с, днем на севере, юге, в центре области ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23 м/с. В центре, на юге области сохранится высокая пожарная опасность.

    В Усть-Каменогорске 8 июля ожидается гроза, днем - град, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    На севере, востоке Акмолинской области днем ожидаются гроза, град, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    В области Жетісу на востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем на востоке, севере области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. 8-10 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Талдыкоргане 8-10 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Атырауской области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность.

    В Атырау 8 июля сохранится высокая пожарная опасность.

    Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, ветер скоростью 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Таразе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере Костанайской области днем ожидается гроза. На юге, востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, в центре Кызылординской области днем ожидается пыльная буря, ветер скоростью 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Кызылорде 8 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, востоке, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер на севере, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с.

    В Павлодаре ночью ожидается гроза, днем ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

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