Курьер "регулировал" движение при помощи воздушного шарика и попал на видео в Актау

В Актау курьер с желтым воздушным шариком в руке "регулировал" движение на оживленном перекрестке и попал на видео - пост заметили правоохранители, передает NUR.KZ.

Фото и видео курьера, "регулирующего" движение на перекрестке, опубликовали в Instagram-аккаунте "Цензура Актау". Отметим, что пользователи Сети в большинстве отнеслись к ситуации с юмором.

На пост, набравший почти 3000 лайков, обратили внимание и правоохранители.

"В ходе мониторинга социальных сетей был выявлен факт перехода дороги в неположенном месте между 34 и 30-31 микрорайонами города Актау. За данное правонарушение житель города был привлечен к ответственности. Инспекторы ППБ УП города Актау составили в отношении гражданина административный протокол по статье 615 КоАП РК", - сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Актау.

Напомним, ранее в этом году в Сети появилось видео с сообщением от подписчиков о том, что 12-летний мальчик "регулировал движение" на оживленном перекрестке в столице. В полиции заявили, что подобные действия небезопасны для жизни, поэтому с несовершеннолетним была проведена беседа.

В прошлом мы писали об еще одном случае, когда подросток регулировал движение на оживленном перекрестке в Астане. Случай прокомментировали в столичной полиции.

Несколько лет назад видео с юным регулировщиком из Шымкента стало популярно в Сети. Школьник встал на перекрестке и попытался разгрузить его.

Также мы писали о видео с юным полицейским из Карагандинской области, который предупреждал водителей о закрытии трассы и стал героем Казнета. Ролик умилил пользователей, а с 5-летним мальчиком встретились стражи порядка.

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