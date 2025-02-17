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Полиция Астаны отреагировала на видео с 12-летним "регулировщиком"

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12-летний мальчик регулирует движение на дороге в Астане
Подросток на дороге. Кадр из видео: instagram.com/astana_pokazhet_

На видео с 12-летним мальчиком, который регулировал движение на дороге в Астане, отреагировали в полиции города, передает NUR.KZ. Там напомнили, что подобные действия опасны для жизни.

В Instagram-аккаунте Astana_pokazhet_ опубликовали видео с сообщением от подписчиков о том, что 12-летний мальчик регулировал движение на оживленном перекрестке в столице.

"Сегодня, Республика/Сейфуллина. Ребенку лет 12, регулировал поток машин. Отдать должное, хорошо это делал, и водители молодцы - слушали его", - сказано в сообщении.

Видео собрало множество комментариев.

"Молодец! В свои годы знает ПДД! Не все водители знают", "Это неправильно, ребенок на дороге! Неадекватных много у нас водителей", "12 лет, опасно ведь", - написали подписчики группы.

Публикацию прокомментировали в столичном управлении полиции района Сарыарка. Там заявили, что подобные действия небезопасны для жизни, поэтому с несовершеннолетним была проведена беседа

"Такие действия небезопасны для жизни, особенно в темное время суток и без светоотражающих элементов. Кроме того, они могут создавать помехи для движения транспорта.

В связи с этим, с несовершеннолетним проведена профилактическая беседа. Движение на перекрестке восстановлено в штатном режиме", - прокомментировали в полиции.

В прошлом мы писали об еще одном случае, когда подросток регулировал движение на оживленном перекрестке в Астане. Случай прокомментировали в столичной полиции.

Несколько лет назад видео с юным регулировщиком из Шымкента стало популярно в Сети. Школьник встал на перекрестке и попытался разгрузить его.

Также мы писали о видео с юным полицейским из Карагандинской области, который предупреждал водителей о закрытии трассы и стал героем Казнета. Ролик умилил пользователей, а с 5-летним мальчиком встретились стражи порядка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221302-policiya-astany-otreagirovala-na-video-s-12-letnim-regulirovshchikom/