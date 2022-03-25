Предупреждавший о закрытии трассы юный полицейский стал героем Казнета (видео)

Багдаулет Агзамов. Кадр из видео: polisia.kz

В соцсетях появилось видео с юным полицейским из Карагандинской области, который предупреждал водителей о закрытии трассы и стал героем Казнета. Ролик умилил пользователей. С 5-летним мальчиком встретились стражи порядка, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

На кадрах опубликованного ролика мальчик, одетый в детскую полицейскую форму, стоял на обочине и регулировал движение на одной из улиц села Аксу-Аюлы Шетского района.

Правоохранители нашли юного автоинспектора. Им оказался 5-летний Багдаулет Агзамов, ученик нулевого класса.

По словам отца ребенка, еще в 3 года у сына появилась мечта стать полицейским. Хотя родители являются предпринимателями и не имеют отношения к правоохранительным органам.

23 марта Багдаулету купили детскую форму, он сразу надел ее и вышел на улицу. Пока глава семейства был в магазине, мальчик узнал, что из-за непогоды перекрыты трассы. Ребенок встал на обочину и предупреждал о начавшемся буране проезжающих мимо водителей.

Стражи порядка встретились с ребенком и пригласили его на экскурсию. Багдаулета на служебной машине отвезли к патрульным, которые несли службу на дороге Алматы-Екатеринбург, затем ему показали сам отдел полиции, где вручили памятные подарки.

"Только удачи и успехов в дальнейшем! И, конечно, пусть осуществится твоя мечта - стать полицейским", - пожелал мальчику начальник ОП Шетского района Мадияр Менисов.

Напомним, ранее мечту 4-летнего мальчика исполнили полицейские в Усть-Каменогорске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962046-preduprezhdavshiy-o-zakrytii-trassy-yunyy-politseyskiy-stal-geroem-kazneta-video/