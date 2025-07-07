Дождливая и прохладная неделя ждет жителей Астаны
Опубликовано:
В Астане в ближайшие 7 дней, с 7 по 13 июля, обещают дожди и температуру не выше 30 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
7 июля в Астане обещают небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 20 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 24 градусов, но ночью температура опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.
8 июля ожидается облачная погода без осадков. Температура составит около плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, а минимальная – плюс 13 градусов. Скорость ветра составит до 6,9 м/с.
9 июля будет пасмурно. Средняя температура – плюс 19 градусов. Днем температура поднимется до плюс 22 градусов, а ночью опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.
10 июля в Астане обещают небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 19 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 23 градусов, а опуститься может до плюс 14 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,4 м/с.
11 июля вновь ожидается небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 21 градус. Днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.
12 июля в столице будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 20 градусов, минимальная – плюс 14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,0 м/с.
13 июля, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 17 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 20 градусов, но ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Жара до 38 градусов и дожди ожидаются в Алматы на этой неделе
- 40-градусная жара и осадки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2262897-dozhdlivaya-i-prohladnaya-nedelya-zhdet-zhiteley-astany/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах