Дождливая и прохладная неделя ждет жителей Астаны

В Астане в ближайшие 7 дней, с 7 по 13 июля, обещают дожди и температуру не выше 30 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

7 июля в Астане обещают небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 20 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 24 градусов, но ночью температура опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

8 июля ожидается облачная погода без осадков. Температура составит около плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, а минимальная – плюс 13 градусов. Скорость ветра составит до 6,9 м/с.

9 июля будет пасмурно. Средняя температура – плюс 19 градусов. Днем температура поднимется до плюс 22 градусов, а ночью опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

10 июля в Астане обещают небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 19 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 23 градусов, а опуститься может до плюс 14 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,4 м/с.

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11 июля вновь ожидается небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 21 градус. Днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.

12 июля в столице будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 20 градусов, минимальная – плюс 14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,0 м/с.

13 июля, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 17 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 20 градусов, но ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

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