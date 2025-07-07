Жара до 38 градусов и дожди ожидаются в Алматы на этой неделе
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В Алматы в ближайшие 7 дней, с 7 по 13 июля, обещают жаркую погоду с кратковременными дождями. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
7 июля в Алматы будет пасмурно. Температура в среднем составит плюс 26 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 34 градусов, но ночью температура опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.
8 июля ожидается облачная погода без осадков. Температура составит около плюс 28 градусов. Максимальная температура составит плюс 34 градуса, а минимальная – плюс 21 градус. Скорость ветра составит до 4,7 м/с.
9 июля будет небольшой дождь. Средняя температура – плюс 27 градусов. Днем температура поднимется до плюс 34 градусов, а ночью опустится до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.
10 июля в Алматы обещают небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 22 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 28 градусов, а опуститься может до плюс 19 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,1 м/с.
11 июля будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 24 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, а ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.
12 июля ожидается солнечная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 27 градусов. Максимальная температура составит плюс 34 градуса, минимальная – плюс 20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,8 м/с.
13 июля, по прогнозам, будет солнечно. Средняя температура составит плюс 30 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 38 градусов, но ночью похолодает до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 5,4 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2262900-zhara-do-38-gradusov-i-dozhdi-ozhidayutsya-v-almaty-na-etoy-nedele/
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