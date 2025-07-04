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    Казахстанец поймал птицу голыми руками и нарвался на критику в Сети

    Опубликовано:

    Мужчина поймал птицу в Мангистауской области
    Рабочий поймал баклана. Кадр из видео: instagram.com/112_aktau

    В соцсетях распространилось видео из Мангистауской области, на котором рабочий одного из месторождений ловит голыми руками птицу, сидевшую на крыше металлической конструкции, передает Lada.kz.

    В комментариях под видео некоторые пользователи выразили недовольство действиями мужчины.

    "Зачем трогать птицу? Разве нельзя просто оставить ее в покое?", "Дикарство процветает", "Живя в таком прекрасном регионе, люди не знают и не ценят его природу", - написали комментаторы.

    Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков, просмотрев видео, сообщил, что птица - большой баклан.

    "Эта птица не занесена в Красную книгу. В районах с развитым рыбоводством ее даже считают вредителем, поскольку она активно поедает рыбу. Конечно, полностью уничтожать бакланов нельзя - это часть экосистемы. Особенно на особо охраняемых природных территориях, где есть их гнезда - там трогать их запрещено, поскольку они выполняют определенную экологическую функцию.

    Думаю, в данном случае мужчине ничего не грозит, но все зависит от того, как на ситуацию отреагирует инспектор областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Среди рыбаков бытует мнение, что бакланы - конкуренты, поэтому они порой даже радуются, если таких птиц кто-то убивает", - прокомментировал Адильбек Козыбаков.

    Эксперту задали вопрос и о возможных мотивах мужчины.

    "Мне кажется, он, возможно, рыбак-любитель и воспринимает баклана как своего "врага". А может, он вовсе и не рыбак, и просто от безделья занялся тем, что, по сути, является живодерством. В любом случае это неправильно. На мой взгляд, только промысловый рыбак может бороться с бакланами на своем рыболовном участке", - подчеркнул биолог.

    Ранее в Сети появилось видео из Астаны, на котором запечатлен неспешно идущий по улице еж. Сообщалось, что его засняли рядом с одним из столичных жилых комплексов.

    А жителей Актау удивил разгуливающий по улицам шакал. По словам специалиста, зверь пришел в город из степи, вероятно, в поисках пищи.

    В прошлом году хищную краснокнижную птицу засняли в небе над Чарыном. Инспекторы в ходе рейда встретили бородача. Это одна из крупнейших хищных птиц, масса которой достигает 6 кг, а размах крыльев - 275 см.

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