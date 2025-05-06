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Разгуливающий по улицам шакал удивил жителей Актау

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Шакал в Актау
Шакал в Актау. Кадр из видео: instagram.com/112_aktau

Жители Актау сняли на видео неизвестное животное, разгуливавшего по микрорайону №15. Специалисты заявили, что это шакал, который пришел в город в поисках еды.

В Instagram-аккаунте 112_aktau опубликовали видео одного из подписчиков, который сообщил, что в микрорайоне №15 бегает "особенная" собака. Подписчики группы предположили, что это не собака, а волк или шакал.

Издание Lada.kz проконсультировалось с членом общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбеком Козыбаковым. Он также сообщил, что на видео шакал.

По словам Козыбакова, зверь пришел со степи, вероятно, в поисках пищи.

В феврале этого года жителей Алматы удивила косуля, бегавшая по улицам в верхней части города. Алматинцы переживали за животное, но не знали, как ему помочь.

В прошлом году алматинцев развеселили гуляющие по дороге на проспекте Аль-Фараби ослы. Горожане шутили в соцсетях, что ослики, видимо, таксуют или сбежали из зоопарка.

До этого в Таразе местные жители сняли на видео гуляющего рано утром по улицам города дикобраза, который находится под угрозой исчезновения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242353-razgulivayushchiy-po-ulicam-shakal-udivil-zhiteley-aktau/